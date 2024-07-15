شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توقف دعم أندرويد "لولي بوب".. هل ما زلت تستخدمه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت جوجل نظام أندرويد "لولي بوب" في يونيو 2014 في Google I/O وتم إصداره بعد خمسة أشهر من خلال التحديثات عبر الهواء، أول هاتف تم تثبيت Lollipop عليه مسبقًا كان Nexus 6 من تصنيع شركة Motorola، إلى جانب كونه معروفًا باسم "الاسم الحلو"، بدأ هذا الإصدار من Android باعتباره الإصدار الرئيسي الخامس لنظام التشغيل وشمل Android 5.0 وAndroid 5.1.1، وفقاً لموقع phonearena.

ما يثير هذا الإصدار الأقدم من Android اليوم هو الأخبار التي تفيد بأن Google قد أسقطت دعمها رسميًا له. يتم تحقيق ذلك من خلال إعلان Google أنها لن تستمر في تحديث خدمات Google Play لأجهزة Android.

حاليًا، يستخدم Android 5.0-5.1.1 أقل من 1% من مالكي أجهزة Android النشطين، إن إسقاط الدعم لنظام Android Lollipop سيسمح لمهندسي جوجل بالتركيز على الإصدارات الأحدث من نظام التشغيل التي يمكنها تشغيل الميزات التي لا تزال قيد الاستخدام حتى اليوم، كما يسمح لجوجل بالتركيز على تحسين أجهزتها الأكثر قدرة.

لا تعني هذه الأخبار أن جهاز Android الذي يعمل بنظام Lollipop سيتوقف عن العمل، ويعني ذلك ببساطة عدم توقع التحديثات الأمنية والميزات الجديدة والتوافق مع بعض تطبيقات جوجل، وفي شهر يوليو الماضي، أنهت شركة جوجل دعمها لنظام التشغيل Android 4.4 المعروف أيضًا باسم KitKat، وتشير صفحة الدعم المحدثة من جوجل إلى أن خدمات Google Play مدعومة حاليًا على الأجهزة التي تعمل بنظام Android 6.0 أو أعلى والمعروفة باسم Marshmallow.

أحدث إصدار ثابت متاح من Android هو Android 14 على الرغم من أن برنامج Android 15 beta قد بدأ بالفعل، وعلى الرغم من أن جوجل لم تعد تروج لأسماء الحلوى بعد الآن، فإن Android 14 وAndroid 15 يُعرفان باسم Upside Down Cake وVanilla Ice Cream على التوالي.