شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تتيح لمستخدمي آيفون وآيباد تشغيل ألعاب الكمبيوتر الكلاسيكية من متجر التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

وافقت شركة آبل على أول محاكي للكمبيوتر الشخصي لنظام iOS البيئي لتشغيل البرامج والألعاب الكلاسيكية، حيث وافق صانع آيفون على "UTM SE" بعد رفضه في البداية ومنعه من التوثيق لمتاجر تطبيقات الطرف الثالث في الاتحاد الأوروبي (EU).

التطبيق متاح الآن مجانًا لأنظمة iOS وiPadOS وvisionOS، يمكنه تشغيل البرامج الكلاسيكية والألعاب القديمة لأنظمة التشغيل Windows وMac OS 9 وLinux على جهاز iPhone الخاص بك.

"يسعدنا أن نعلن أن UTM SE متاح (مجانًا) على iOS وvisionOS App Store (وقريبًا على AltStore PAL)،" تم نشر التطبيق على منصة الوسائط الاجتماعية X.

وأضافت: "تحية لفريق AltStore لمساعدتهم ولشركة Apple لإعادة النظر في سياستها".

وUTM SE هو محاكي للكمبيوتر الشخصي يسمح للأشخاص بتشغيل البرامج الكلاسيكية وألعاب المدرسة القديمة، وهو يدعم كلاً من وضع VGA للرسومات والوضع الطرفي لأنظمة التشغيل النصية فقط، كما أنه يحاكي بنيات x86 وPPC وRISC-V ويقوم بتشغيل الأجهزة المبنية مسبقًا أو "إنشاء التكوين الخاص بك من البداية".

تم إنشاء التطبيق من QEMU، وهو محاكي قوي ومستخدم على نطاق واسع.