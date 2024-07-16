شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آلاف الباعة عبر الإنترنت يستغلون صورة "إطلاق النار على ترامب" لبيع التيشرتات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ساعات فقط من إطلاق النار يوم السبت الذى أدى إلى إصابة الرئيس السابق دونالد ترامب، استخدم البائعون عبر الإنترنت بالفعل صورة المرشح الرئاسى الأمريكي الملطخ بالدماء لإنتاج عدد كبير من البضائع.

وقفز البائعون على متجر TikTok وFacebook Marketplace وEtsy على الفور إلى صورة ترامب وهو يرفع قبضته بعد وقت قصير من إطلاق النار عليه، مع قمصان تحمل شعارات مثل "مرعوب لكن ليس مذهولًا" و"لقد فاتك" و"إطلاق النار يجعلني أقوى"، و"لا تستسلم أبدًا".

وقد باع أحد بائعي التجزئة على TikTok بالفعل أكثر من 2700 قميصًا مكتوبًا عليها كلمة "Bulletproof"، والقميص الذي يحمل الصورة و"Trump 2024" هو حاليًا الأكثر مبيعًا على أمازون للقمصان الرجالية المبتكرة.

وكان تجار التجزئة الصينيون من بين أول من اغتنموا فرصة التجارة الإلكترونية، وقالت لي جينوي، البائعة البالغة من العمر 25 عامًا على منصة تاوباو التابعة لشركة علي بابا، لصحيفة South China Morning Post إن مصنعها كان قادرًا على إنتاج قميص واحد في المتوسط ​​على الفور في الدقيقة.

وقال جينوي: "لقد وضعنا القمصان على تاوباو بمجرد أن رأينا أخبار إطلاق النار، على الرغم من أننا لم نقم بطباعتها، وفي غضون ثلاث ساعات رأينا أكثر من 2000 طلب من كل من الصين والولايات المتحدة".

وذكرت وكالة رويترز أن تشونغ جياتشي، صاحب شركة Paxinico، وهو تاجر ملابس في دويين، باع ما يقرب من 40 قميصًا خلال 24 ساعة، وقالت جياتشي للنشر إن المبيعات "تجاوزت" توقعاتها.

وقالت: "لم أكن أتوقع أن يحظى ترامب بهذا العدد الكبير من المعجبين"، وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحويل مواقف ترامب الأكثر كآبة إلى سلع مقنعة، عندما تم القبض على الرئيس السابق العام الماضي، أنتجت صوره آلاف القمصان والأكواب والملصقات التي تراكمت لأكثر من 9.4 مليون دولار لحملته.