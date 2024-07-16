شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء روس يطورون وقودا حيويا من القش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور علماء روس من جامعة قازان الزراعية الحكومية، تقنية لإنتاج الوقود الحيوي من القش، بحيث يمكن استخدامه كمصدر بديل للطاقة.

وذكرت وكالة أنباء سبوتنك الروسية اليوم الثلاثاء، أن باحثين من جامعة قازان الزراعية وجامعة قازان الوطنية للبحوث التكنولوجية، حققوا نتائج مهمة في تطوير طريقة مربحة اقتصاديا وصديقة للبيئة لإنتاج الهيدروجين الحيوي، وهو أحد أكثر مصادر الطاقة البديلة الواعدة، واقترح العلماء استخدام القش كمادة خام لإنتاج الهيدروجين الحيوي، وهو نفايات متاحة على نطاق واسع وغير مكلفة من الأنشطة الزراعية.

وإدخال هذا النوع من الوقود إلى الصناعة سيقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري ويحل مشكلة إعادة تدوير المخلفات الزراعية، مما سيقلل من تأثيرها السلبى على البيئة.

وأوضحت الجامعة أن العامل الرئيسى الذى سمح للعلماء بتحقيق فعالية التكنولوجيا هو تحسين عملية المعالجة المسبقة للقش.

وأوضح إيلنور غايفولين، كبير المحاضرين فى قسم الآلات والمعدات في الأعمال الزراعية، فى جامعة قازان الزراعية الحكومية، أن إمكانات النفايات النباتية اللازمة لإنتاج الوقود الحيوي لا تعتمد فقط على كفاءة المعالجة، ولكن أيضا على مستوى التأثير السلبى على الطبيعة.

وبحسب الدراسة، يخطط الباحثون، فى المستقبل، لتوسيع نطاق التكنولوجيا وتحسين عمليات المعالجة المسبقة لتحسين فعالية تكلفة إنتاج الهيدروجين الحيوي من النفايات النباتية.