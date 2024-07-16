شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فشل صاروخ Falcon 9 يجبر ناسا على تقييم الجدول الزمنى لإطلاق رواد الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

قالت وكالة ناسا في بيان صدر مؤخرًا، إنها تنتظر معرفة ما إذا كانت هناك تأثيرات على الجدول الزمنى لمهمة رواد الفضاء القادمة على متن SpaceX بعد فشل صاروخ الأسبوع الماضى، حيث تعرض صاروخ Falcon 9 التابع للشركة لخلل نادر أثناء إطلاق أقمار الانترنت Starlink.

وفقا لما ذكره موقع "space"، فشلت المرحلة الثانية من الصاروخ فى العمل كما هو مخطط لها، مما أدى إلى ترك الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض في مدار غير عادى.



بينما تجرى SpaceX وإدارة الطيران الفيدرالية (FAA) تحقيق في سبب حدوث ذلك، فإن مهمة محطة الفضاء الدولية (ISS) تخضع للتدقيق.



يُستخدم Falcon 9 أيضًا لإرسال بعثات رواد فضاء ناسا إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة الفضائية Crew Dragon التابعة لشركة SpaceX.



كان من المفترض أن يرسل الفريق المقرر التالى، والمعروف باسم Crew-9، أربعة رواد فضاء في منتصف أغسطس، حيث ستحل المجموعة محل Crew-8، الموجود فى محطة الفضاء الدولية منذ مارس، فى مهمة كان من المتوقع أن تستغرق حوالي نصف عام.

وقال مسؤولو الوكالة فى بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن "سلامة الطاقم وضمان المهمة هما من أهم أولويات ناسا"، مضيفين أنهم "سيقدمون تحديثات حول مهام الوكالة بما فى ذلك التأثيرات المحتملة على الجدول الزمني، إن وجدت، مع توفر المزيد من المعلومات".



فيما تتمتع مهمات محطة الفضاء الدولية، والتى تستمر عادة ستة أشهر في كل مرة، بالمرونة المضمنة فيها إذا احتاجت إلى البقاء لفترة أطول في الفضاء.