شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رجل يستخدم طائرة بدون طيار للكشف عن خيانة زوجته والان مع تفاصيل الخبر

لجأ رجل يبلغ من العمر 33 عاماً في مقاطعة هوبي بوسط الصين إلى التكنولوجيا للكشف عن خيانة زوجته، حيث استخدم الزوج المعروف فقط بلقبه جينج، طائرة بدون طيار لتأكيد شكوكه بعد أن لاحظ سلوك زوجته.

وفقًا لصحيفة South China Morning Post، أصبح جينج منزعجًا من العديد من التغييرات في روتين زوجته، بما في ذلك جدول عملها المتغير والزيارات المتكررة لوالديها، وبدافع من الشك، قرر استخدام طائرة بدون طيار لتتبع تحركاتها، مما أدى إلى اكتشاف صادم.

وكشفت لقطات التقطها جينج بطائرة بدون طيار أن زوجته كانت تقابل رئيسها في كوخ جبلي بعيد، بعيدا عن أعين المتطفلين من زملائها وزوجة رئيسها، التي تعمل أيضا في نفس المصنع.

يخطط جينج لاستخدام الأدلة التي جمعتها الطائرة بدون طيار لتأمين الطلاق، وسرعان ما انتشرت القصة على منصات التواصل الاجتماعي الصينية مثل Weibo، مما أثار مناقشات واسعة النطاق حول دور التكنولوجيا في العلاقات الحديثة.

وعلق أحد المستخدمين قائلاً: "لقد كانت فكرة جيدة شراء طائرة بدون طيار، بدون هذه الأداة، لم يكن جينج ليعرف أبدًا أنه تعرض للخيانة، هذه هي الوظيفة السحرية للتكنولوجيا."

وعلق آخر قائلاً: “في عصر التكنولوجيا الفائقة هذا، سيتم فضح أي كذبة، لذا يجب على الأزواج أن يلتزموا بمبدأ الولاء”.