شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت يمكنه استكشاف قمر أوروبا باستخدام المياه المحصودة من سطحه والان مع تفاصيل الخبر

وصلت أشكال مختلفة من الروبوتات إلى مرحلة التطوير لاستخدامها في مهام استكشاف الفضاء المختلفة، من بينها دراسة مولها معهد المفاهيم المتقدمة التابع لناسا (NIAC) خططت للقيام بمهمة إلى قمر أوروبا، وتُعرف المهمة، التي طورها مهندسون في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا وجامعة بوردو وشركة Honeybee Robotics، باسم روبوت الاسترجاع المستقل الذي يعمل بالدفع البخاري لعوالم المحيطات، أو SPARROW.

وفقا لما ذكره موقع "Phys"، يتعلق الأمر بروبوت حجم وشكل كرة القدم، مع وجود أنظمة الطاقة والتحكم داخل غلاف خارجي مجوف كروي.

ومع ذلك، لن يتمكن SPARROW من العمل بمفرده، فسيتطلب الأمر مركبة هبوط لإيداعه على السطح وتكون بمثابة قاعدة تخزين للتزود بالوقود وجمع العينات.

كان من الممكن أن تكون مهمة أوروبا كليبر، وهي مهمة ناسا الوحيدة المخطط لها حاليًا إلى القمر الجليدي، مناسبة لنقل الروبوت، لكن افتقارها إلى مركبة هبوط جعلها غير مناسبة.

يمكن لـ SPARROW التحليق فوق مناطق الجليد وجمع عينات والعودة إلى مركبة الهبوط للتزود بالوقود وإيداعها.

وبعد ذلك، يمكن أن يخرج مرة أخرى في اتجاه مختلف، كما أنه لنمذجة بنية النظام هذه، أمضى فريق مختبر الدفع النفاث المرحلة الأولى في محاولة تحديد أفضل نظام دفع للروبوت وخوارزميات التحكم في النمذجة للرحلات الجوية.

سيتعين على مركبة الهبوط المصاحبة لـSPARROW استخراج الجليد من سطح القمر، ثم تسخينه وتخزينه كمياه، فإنه يستخدم الماء للتزود بالوقود.