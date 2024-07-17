شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هاكرز سربوا بيانات سرية من آلاف قنوات Disney Slack والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مجموعة قرصنة Nullbulge سربت ما يصل إلى تيرابايت من البيانات السرية من أكثر من 10 آلاف قناة سلاك تابعة لشركة ديزني، وتتضمن المعلومات المسربة مناقشات حول الحملات الإعلانية، ورموز الكمبيوتر، وتفاصيل حول المشاريع غير المنشورة، ومناقشة حول المرشحين لإجراء المقابلات من بين أمور أخرى، وقال متحدث باسم الشركة للصحيفة: "ديزني تحقق في هذا الأمر".

تطلق Nullbulge على نفسها اسم مجموعة ناشطة قرصنة تدافع عن حقوق الفنانين، وقال متحدث باسم المجموعة للصحيفة إنها استهدفت شركة ديزني بسبب مخاوف بشأن تعامل الشركة مع عقود الفنانين ونهجها في التعامل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ولعدة أسابيع، روجت المجموعة لوصولها إلى Disney's Slack، ونشرت مقتطفات من المعلومات السرية مثل أرقام الحضور لحدائق ديزني لاند على X، وقالت Nullbulge للصحيفة إنها وصلت إلى معلومات ديزني السرية عن طريق اختراق جهاز كمبيوتر أحد الموظفين مرتين، بما في ذلك من خلال البرامج الضارة التي لقد تم دفنها في وظيفة إضافية لألعاب الفيديو.

لأكثر من عام، أثار الذكاء الاصطناعي التوليدي توترات بين الشركات التي تصنع التكنولوجيا وتستخدمها وأعضاء المجتمع الإبداعي الذين اتهموا الشركات باستخدام عملهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون موافقة أو تعويض.