شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يتيح مميزات جديدة للمستخدين بفضل الذكاء الاصطناعى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع YouTube عن سلسلة من التحديثات لمساعدة المشاهدين على تحديد المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومعالجة المخاوف بشأن المعلومات الخاطئة المحتملة، حيث ستتطلب الإرشادات الجديدة من منشئي المحتوى الكشف عن وقت إنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بهم أو تعديلها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وستوفر المنصة أيضًا للمستخدمين خيارًا لطلب إزالة ذكاء اصطناعي محدد تم إنشاؤه من خلال عملية طلب الخصوصية، وفيما يلى كل ما تحتاج معرفته:

تعد هذه الشفافية أمرًا بالغ الأهمية، خاصة بالنسبة للمحتوى المتعلق بموضوعات حساسة مثل الانتخابات والصراعات المستمرة وأزمات الصحة العامة والشخصيات العامة، سيتم تنفيذ هذه التغييرات خلال الأشهر المقبلة، حيث يحتاج المبدعون إلى تصنيف المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بوضوح.

ولدعم هذه المبادرة، سيضيف YouTube تسميات بارزة إلى مشغل الفيديو ولوحة الوصف، للإشارة إلى أن المحتوى تم إنشاؤه أو تعديله بشكل صناعي. ويهدف هذا إلى منع تضليل المشاهدين بواسطة الوسائط التي ينشئها الذكاء الاصطناعي، مما يضمن فهمهم لطبيعة المحتوى الذي يشاهدونه.

وفي بعض الحالات، قد لا يكون وضع العلامات وحده كافيًا، وذكر موقع YouTube أنه ستتم إزالة بعض الوسائط الاصطناعية من النظام الأساسي إذا كانت تنتهك إرشادات المجتمع، بغض النظر عن التصنيف. يسلط هذا النهج الصارم الضوء على التزام YouTube بالحفاظ على سلامة المحتوى وحماية المشاهدين من الأذى المحتمل.

بالإضافة إلى ذلك، سيعمل YouTube على تمكين المستخدمين من طلب إزالة محتوى محدد تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أو تم تعديله من خلال عملية طلب الخصوصية، وسيتم تقييم هذه الطلبات بناءً على عوامل مثل ما إذا كان المحتوى محاكاة ساخرة أم ساخرة، وما إذا كان من الممكن تحديد هوية مقدم الطلب بشكل فريد، وما إذا كان يضم مسؤولين عموميين أو أفرادًا معروفين، والذين سيخضعون لتدقيق أعلى. يخاطر منشئو المحتوى الذين لا يلتزمون بمتطلبات الإفصاح الجديدة بمواجهة عقوبات، بما في ذلك إزالة المحتوى أو التعليق من برنامج شركاء YouTube أو إجراءات تأديبية أخرى.

وقالت الشركة: "إذا تم تقديم شكوى تتعلق بالخصوصية، فقد يمنح YouTube القائم بالتحميل فرصة لإزالة المعلومات الخاصة الموجودة في مقطع الفيديو الخاص به أو تعديلها. وسنقوم بإعلام القائم بالتحميل بشأن الانتهاك المحتمل ويجوز لنا، وفقًا لتقدير YouTube، منحه 48 ساعة للتصرف بناءً على خلال هذه الفترة، يمكن لمنشئ المحتوى استخدام أدوات Trim أو Blur المتوفرة في YouTube Studio، إذا اختار القائم بالتحميل إزالة الفيديو بدلاً من ذلك، فسيتم إغلاق الشكوى إذا استمر انتهاك الخصوصية المحتمل، فسيقوم فريق YouTube بعد ذلك بمراجعة الشكوى شكوى".