شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: iPhone 16 Pro سيأتى باللون "الوردى" الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد أن هاتف iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max القادم من شركة أبل، سيكون متاح باللون "الوردى" الجديد، وفقًا لشائعة من الصين، مما يؤكد الادعاءات السابقة، وفقاً لموقع macrumors.

قال المسرب الصيني OvO Baby Sauce OvO، وهو مصدر جديد نسبيًا لتسريبات سلسلة التوريد، يوم الثلاثاء إن رمز اللون الجديد لطرز iPhone 16 Pro هو ببساطة "Rose"، وليس اللون "Rose Gold" السابق الذي قدمته أبل لأول مرة في عام 2015 لجهاز iPhone 6S.

وفقًا لمحلل أبل Ming-Chi Kuo، من المتوقع أن يتوفر iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max باللون الأسود أو الأبيض أو الفضي أو الرمادي أو "التيتانيوم الطبيعي" والوردي، وعكست توقعات Kuo شائعة سابقة من نفس مصدر Weibo، تدعي أنه سيتم إسقاط لون Blue Titanium الحالي من تشكيلة iPhone 16 Pro لصالح لون التيتانيوم "الوردي" الجديد.

وفي الوقت نفسه، يعتقد كو أن iPhone 16 وiPhone 16 Plus سيتم تقديمهما على ما يبدو باللون الأسود والأخضر والوردي والأزرق والأبيض، ويتوفر iPhone 15 وiPhone 15 Plus باللون الأسود والأخضر والوردي والأزرق والأصفر، وهذا يعني أن اللون الأبيض سيحل محل اللون الأصفر، مع بقاء الألوان كما هي.

سلسلة iPhone 16 على بعد شهرين فقط

ذكر Kuo أن شركة أبل قد تعيد تسمية بعض الألوان الموجودة، على غرار الطريقة التي تم بها تغيير "الأبيض" على iPhone 12 إلى "Starlight" على iPhone 13، وحتى إذا ظلت أسماء الألوان كما هي، فقد تظل اللون والمظهر الفعليان مختلفين، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيلة iPhone 16 في الخريف.