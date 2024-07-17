شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تثبيت الإصدار التجريبى العام من iPadOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Apple عن توفر الإصدارات التجريبية العامة لأنظمة iOS 18 وiPadOS 18 وmacOS Sequoia وwatchOS 11 وtvOS 18، بعد إطلاقها في WWDC 2024، وفيما يلي نعرض كيفية تثبيت الإصدار التجريبي العام من iPadOS 18:

نظام iPadOS 18

فيما يلي الطرز المدعومة للإصدار التجريبي من iPadOS 18:

آيباد برو (M4)

iPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل الثالث والأحدث)

iPad Pro مقاس 11 بوصة (الجيل الأول والأحدث)

آيباد إير (M2)

iPad Air (الجيل الثالث والإصدارات الأحدث)

iPad (الجيل السابع والإصدارات الأحدث)

iPad mini (الجيل الخامس والإصدارات الأحدث)



كيفية تثبيت الإصدار التجريبي العام من iPadOS 18

إذا لم تكن قد قمت بالتسجيل للحصول عليه أعلاه، فستحتاج إلى زيارة موقع برنامج Apple Beta Software وتسجيل حساب Apple الخاص بك. (إذا قمت بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية عامة، فمن المحتمل أن تتمكن من تخطي هذه الخطوة.)

بعد ذلك، انتقل إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج على جهاز iPad، حدد خيار "الإصدار التجريبي العام من iPadOS 18"، بعد ذلك، ارجع إلى شاشة تحديث البرنامج، وسيظهر لك خيار تثبيت البرنامج التجريبي.