شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تلسكوب جيمس ويب الفضائى "يكسر" علم الكونيات حقًا؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

لم يمض وقت طويل بعد أن بدأ تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) عملياته العلمية حتى أعلن علماء الفلك أنهم اكتشفوا مجرات فى الكون المبكر كانت أكبر حجمًا وأكثر سطوعًا ومليئة بالنجوم بالنسبة لعمرها .

وفي حين زعمت العناوين الرئيسية في جميع أنحاء العالم أن هذه المجرات "تكسر" فهمنا للانفجار العظيم، فإن الحقيقة أكثر تعقيدًا وأكثر إثارة للاهتمام.

نظرية الانفجار العظيم هي الصورة العامة التي نملكها عن تاريخ الكون ، بدءًا من ماضيه العميق، عندما كان الكون أصغر كثيرًا وأكثر سخونة وكثافة مما هو عليه اليوم.

وقد نجح هذا النموذج، الذي تم تطويره في البداية في أوائل القرن العشرين، في اجتياز مجموعة من الاختبارات الرصدية وهو جيد للغاية في تفسير مجموعة متنوعة من الملاحظات الكونية، بما في ذلك انزياح الضوء نحو الأحمر من المجرات البعيدة، وظهور الإشعاع المتبقي في شكل الخلفية الكونية الميكروية ، ووفرة العناصر الضوئية، وتطور المجرات والهياكل الأكبر.

في حين أن نظرية الانفجار العظيم لا تستطيع أن تقول على وجه اليقين أي المجرات سوف تظهر وأين، إلا أنها تستطيع أن تتحدث عن الاحتمالات، على سبيل المثال، يستطيع علماء الكون أن يقولوا تقريبًا كم عدد المجرات الصغيرة ، وكم عدد المجرات المتوسطة، وكم عدد المجرات الكبيرة التي ينبغي أن تظهر في حجم معين في عمر معين من الكون .

ولكن حتى تلسكوب جيمس ويب الفضائي ، لم يكن لدينا إمكانية الوصول المباشر إلى المراحل الأولى من تطور المجرات من خلال الرصد وهو الأمر الذي صُمم التلسكوب خصيصًا لدراسته .

فى عام 2022، أعلن علماء الفلك أنهم عثروا على مجرات بعيدة للغاية كانت كبيرة بشكل غريب ومدهش ، وقد قاموا بقياس الانزياح الأحمر للمجرات ووجدوا أنه يزيد عن 16، مما يعني أن هذه المجرات كانت موجودة بعد 200 مليون إلى 250 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم .

ومع ذلك، كانت عملاقة ويبدو أنها تشكلت بالكامل، بأذرع حلزونية وكل شيء.