شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تثبيت وتجربة نظام التشغيل watchOS 11 على ساعتك الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Apple عن توفر الإصدارات التجريبية العامة لأنظمة iOS 18 وiPadOS 18 وmacOS Sequoia وwatchOS 11 وtvOS 18، بعد إطلاقها في WWDC 2024، وفيما يلى نعرض كل ما تحتاج معرفته عن watchOS 11 كما يلى:



مميزات watchOS 11

الميزات الصحية

تطبيق Vitals: يقدم نظرة عامة يومية على المقاييس الصحية مقارنة بالأسابيع السابقة.

حمل التدريب: يقيس كثافة التمرين ومدته، مع مستويات الجهد لتمارين القلب.

تخصيص حلقة النشاط: قم بتعيين متطلبات مختلفة لأيام مختلفة ودعم أيام الراحة.



ميزات أخرى

أدوات Smart Stack: أدوات جديدة للترجمة وShazam، مع اقتراحات أكثر ذكاءً.

الأدوات التفاعلية: يمكنك الوصول إلى ميزات التطبيق من Smart Stack.

أنواع جديدة من التمارين: المزيد من الخيارات للتمرينات، وتسجيل الوصول للرسائل، وواجهة الساعة المُجددة للصور، وتحسينات النقر المزدوج.

مخاطر نظام التشغيل watchOS:

يحمل برنامج Apple Watch التجريبي مخاطر أكبر، إذا كان هناك شيء لا يعمل بشكل جيد وتريد الرجوع إلى نظام watchOS 10، فلن يحالفك الحظ لأنك عالق هناك، وإذا قمت بالرجوع إلى إصدار سابق من iPhone المقترن إلى iOS 17، فلن تعمل Apple Watch بشكل صحيح مع هاتفك حتى تعود إلى iOS 18، (ومع ذلك، يمكنك ترك Apple Watch على watchOS 10 عندما يكون هاتفك يعمل على iOS 18، الطريق أقل خطورة بكثير.)

بمعنى آخر، لا تقم بالتحديث إلى watchOS 11 إلا إذا كنت متأكدًا من أنك مرتاح لخطر عدم استخدام Apple Watch عاملة لعدة أشهر، وحتى ذلك الحين، فكر مرتين.

الأجهزة المدعومة بنظام watchOS 11

ستحتاج إلى أحد النماذج التالية لتشغيل الإصدار التجريبي من watchOS 11:

Apple Watch SE (2nd generation)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

كيفية تثبيت الإصدار التجريبي العام من watchOS 11

إذا كنت مرتاحًا للمخاطر المتعلقة بساعة Apple Watch الخاصة بك وترغب في تثبيت الإصدار التجريبي من watchOS 11، فستحتاج أولاً إلى تحديث جهاز iPhone المقترن الخاص بك بالفعل إلى الإصدار التجريبي من iOS 18.

بعد ذلك، تأكد من إقران Apple Watch بهاتفك الذي يعمل بنظام iOS 18 وافتح تطبيق Watch على جهاز iPhone الخاص بك. بعد ذلك، انتقل إلى عام > تحديث البرنامج، واختر الإصدار التجريبي العام من watchOS 11، بعد القيام بذلك، يجب أن يكون برنامج بيتا متاحًا للتنزيل.