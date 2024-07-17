شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية استعادة الصور المفقودة بعد تحديث iOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعد ميزة جديدة قادمة إلى تطبيق الصور في iOS 18 وiPadOS 18 وmacOS Sequoia المستخدمين على إصلاح الصور ومقاطع الفيديو المفقودة واستعادتها، يظهر الألبوم "المسترد" في تطبيق الصور في قسم الأدوات المساعدة في التطبيق في إصدارات نظام التشغيل الجديد، ستشاهده إذا كانت هناك صور ومقاطع فيديو على جهازك ليست جزءًا من تطبيق الصور، ويمكن استخدام الألبوم "المسترد"، إذا ظهر في تطبيق الصور، لحذف أو استعادة الصور ومقاطع الفيديو المخزنة في الألبوم بشكل دائم، وفقاً لموقع macrumors.

سيظهر الألبوم "المسترد" في تطبيق الصور في حالة وجود صور أو مقاطع فيديو تالفة أو مفقودة على جهاز iPhone الخاص بك، ويمكنك التحقق باتباع هذه التوجيهات:

1- افتح تطبيق الصور.

2- قم بالتمرير لأسفل وابحث عن "الأدوات المساعدة".

3- اضغط على "تم الاسترداد" وتحقق من هويتك باستخدام Face ID أو Touch ID.

4- اضغط على صورة أو مقطع فيديو واختر "الحذف نهائيًا" أو "الاستعادة إلى المكتبة".

عند الترقية إلى iOS 18 أو iPadOS 18 أو macOS Sequoia، سيقوم جهازك بالبحث تلقائيًا عن الصور أو مقاطع الفيديو التالفة أو المفقودة التي يمكن استعادتها.



أصدرت أبل الإصدار التجريبي الأول من iOS 18 Public Beta وهو في الواقع نفس إصدار iOS Developer Beta 3 عادةً، ويتم الإصدار التجريبي للمطورين أولاً وتستعرض أبل تعليقات المطورين الذين يبحثون عن مشكلات كبيرة يجب تصحيحها قبل الإصدار التالي من الإصدار التجريبي العام، إذا كنت ترغب في أن تكون الأول في مجموعتك التي تتمتع بميزات جديدة وتتخلص من الأخطاء، فانتقل إلى مدونة المطورين، إذا كنت تفضل الانتظار لمعرفة ما إذا كان المطورون قد اكتشفوا مشكلات خطيرة تم تصحيحها قبل تثبيت iOS Beta 18، فانتقل إلى إصدار Public Beta 1.