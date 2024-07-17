شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تثبيت الإصدار التجريبى العام من macOS Sequoia والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل عن تحديث macOS Sequoia فى مؤتمر WWDC 2024، أصبح نظام التشغيل macOS Sequoia متاحًا للاختبار كإصدار تجريبى عام، فإليك كيفية تشغيل إصدار 2024 من macOS وتشغيله قبل طرحه رسميًا فى الخريف.

أولاً، ستحتاج إلى جهاز Mac حديث لتشغيل الإصدار التجريبى العام من Sequoia، يدعم برنامج أبل النمإذج التالية:

ماك بوك إير (2020 والإصدارات الأحدث)

ماك بوك برو (2018 والإصدارات الأحدث)

ماك مينى (2018 والإصدارات الأحدث)

آى ماك (2019 والإصدارات الأحدث)

آى ماك برو (2017 والإصدارات الأحدث)

Mac Studio (2022 والإصدارات الأحدث)

ماك برو (2019 والإصدارات الأحدث)

لا تزال القائمة تتضمن (ما يصل إلى) الأجيال القليلة الأخيرة من أجهزة Intel Mac، لذلك ربما لا تزال أبل على بعد عدة سنوات من طلب Apple Silicon لأحدث برامجها، ومع ذلك، فإن Apple Intelligence، التى لم يتم تضمينها بعد فى الإصدار التجريبي، ستتطلب جهاز Mac مزودًا بشريحة M-series عندما يكون ذلك متاحًا.

لا تحتوى أجهزة Mac على نسخ احتياطية تلقائية لنظام iCloud مثل أجهزة iOS، لذا ستحتاج إلى عمل نسخة احتياطية لجهاز Mac الخاص بك باستخدام Time Machine قبل التثبيت.

لإجراء نسخ احتياطى باستخدام Time Machine، قم بتوصيل قرص خارجى بجهاز Mac الخاص بك، وانتقل إلى إعدادات النظام > Time Machine، وأضف قرصًا احتياطيًا واتبع التعليمات، قد يستغرق الأمر عدة ساعات على الأقل، اعتمادًا على مقدار البيانات التى تستخدمها (وما إذا كنت قد قمت بنسخها احتياطيًا مؤخرًا)، لكن الأمر يستحق ذلك من أجل راحة البال.

كيفية تثبيت الإصدار التجريبى من macOS Sequoia



إذا لم تقم مطلقًا بتسجيل حساب أبل الخاص بك فى برنامج Apple Beta Software، فستحتاج إلى البدء بالتوجه إلى موقع Apple على الويب فى Safari والاشتراك والموافقة على الشروط.

1- توجه إلى إعدادات النظام > عام > تحديث البرنامج.

2- اضغط فوق "i" بجوار تحديثات بيتا.

3- فى النافذة المنبثقة، اختر "إيقاف"، والذى سيظهر لك القائمة.

4- اختر الإصدار التجريبى العام من macOS Sequoia.

5- اضغط على "تم" فى النافذة المنبثقة، وانتظر حتى يتم التحقق من وجود تحديثات، واتبع المطالبات التى تظهر على شاشة تحديث البرنامج لتثبيت برنامج الإصدار التجريبي.