شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يعتزم نقل مقر "إكس" إلى أوستن بولاية تكساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الملياردير الأمريكى مالك منصة إكس، إيلون ماسك اليوم الأربعاء، أنه يعتزم نقل مقر شركته من مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا إلى مدينة أوستن بولاية تكساس .

وأوضح ماسك في منشور على منصة (إكس) - نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - أن قرار النقل جاء نتيجة لقوانين الولاية التي وصفها بأنها تطرد العائلات والشركات، مشيرا إلى أن هذا المنشور يأتي ردًا على توقيع حاكم ولاية كاليفورنيا على مشروع قانون يحظر إلزام المعلمين بإخطار العائلات بتغيرات الهوية الجنسية للطلاب.