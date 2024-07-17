شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا يخطط إيلون ماسك لنقل مقر X وSpaceX خارج كاليفورنيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

قال إيلون ماسك إنه يخطط لنقل مقر شركة X وSpaceX من كاليفورنيا إلى تكساس، وكتب ماسك فى تغريدة: "بسبب هذا القانون والعديد من القوانين الأخرى التى سبقته والتى تهاجم العائلات والشركات، ستنقل SpaceX الآن مقرها الرئيسى من هوثورن كاليفورنيا إلى ستاربيس تكساس"، فى إشارة إلى قانون السلامة فى كاليفورنيا (AB1955) .

وتم توقيع القانون الذى يقدم الدعم للطلاب المثليين يوم الاثنين من قبل حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، ويمنع القانون المدارس من فرض قواعد تتطلب من المعلمين الكشف عن التغييرات في الهوية الجنسية للطالب دون إذنهم ويحظر الانتقام من المعلمين الذين يرفضون كشف هوية الطالب، حسب ما ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز.

وجاء في منشور آخر من ماسك بعد بضع دقائق أن شركة X، التي يقع مقرها الرئيسي حاليًا في سان فرانسيسكو، "ستنتقل إلى أوستن"، وفي العام الماضي كشف تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال أن ماسك يخطط لبناء مجتمعه الخاص خارج أوستن والذي يسمى Snailbrook، كما ورد أنه يخطط لافتتاح جامعة في أوستن.