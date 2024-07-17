شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عمال مصنع تسلا فى ألمانيا يسرقون "أكواب القهوة" والمدير يطالبهم بالتوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني مصنع تسلا في برلين من مشكلة في فناجين القهوة، حيث يبدو أنهم يستمرون في الاختفاء، وبحسب موقع businessinsider الأمريكي، ففي حين أن مصنع تسلا في برلين قد تصدر الكثير من العناوين الرئيسية على مدار العامين الماضيين، فهذه هي المرة الأولى التي نقرأ فيها عن أى مخاوف بشأن سرقة فناجين القهوة.

وذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية أن مدير مصنع تسلا، أندريه تيريج، تناول هذه القضية خلال اجتماع للموظفين الأسبوع الماضي، وقال تيريج، وفقًا لترجمة DW الألمانية للتقرير: "سأعطيك رقمًا فقط"، "لقد اشترينا 65,000 كوب قهوة منذ أن بدأنا الإنتاج هنا، 65,000! من الناحية الإحصائية، كل واحد منكم لديه بالفعل خمسة فناجين قهوة من إيكيا في المنزل."

وبينما قد يكون موظفو المصنع البالغ عددهم 12 ألف موظف حريصين على أخذ الأكواب إلى منازلهم، أكد تيريج أنه لن يكون هناك المزيد من أدوات المائدة في غرف الاستراحة حتى تتوقف سرقات الأكواب، بحسب تقرير الصحيفة.

وقال: "لقد سئمت حقاً من الموافقة على طلبات شراء المزيد من فناجين القهوة"، الأمر الذي أثار بعض الضحك والتصفيق من الموظفين، بحسب ترجمة DW.

وبحسب ما ورد انتقد العمال ظروف العمل في شركة صناعة السيارات، بما في ذلك ساعات العمل الطويلة وزعموا وقوع العديد من حوادث العمل.