تكنولوجيا: محرر مستندات جوجل يضيف استيراد وتصدير Markdown

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد توسيع دعم بناء جملة Markdown في عام 2022، يضيف محرر مستندات جوجل بعض الميزات المطلوبة بشدة لتحسين إمكانية التشغيل التفاعلي مع أدوات دعم Markdown الأخرى.

تعتبر Markdown لغة ترميزية خفيفة لتطبيق التنسيق باستخدام نص عادي. يتمتع محرّر مستندات جوجل على الويب الآن بالقدرة على:

– تحويل Markdown إلى محتوى المستندات عند اللصق.

– انسخ محتوى المستندات كـ Markdown

لتمكين هاتين الميزتين، انتقل إلى الأدوات > التفضيلات > تمكين Markdown. ومن هناك: تصدير مستند بتنسيق Markdown: انتقل إلى ملف > تنزيل. ولاستيراد Markdown كمستند: انتقل إلى ملف > فتح، أو “افتح باستخدام مستندات جوجل” من Drive

ويمكن لمحرر مستندات جوجل بالفعل اكتشاف Markdown تلقائيًا. يستهدف هذا التحديث كتاب المحتوى التقني: على سبيل المثال، يمكن للمطورين التعاون في توثيق البرامج في المستندات ثم تصديرها كـ Markdown لاستخدامها في أدوات دعم Markdown الأخرى.

يتم طرح أدوات Markdown الجديدة في المستندات بدءًا من اليوم لجميع عملاء Google Workspace، والمشتركين الفرديين في Workspace، والمستخدمين الذين لديهم حسابات جوجل شخصية.

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