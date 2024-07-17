تكنولوجيا: إطلاق لوحة ألعاب EvoFox Deck للهواتف الذكية التي تعمل بنظامي أندرويد و iOS في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة EvoFox، المشهورة بتصنيع الأجهزة الطرفية للألعاب مثل لوحات الألعاب وصناديق الألعاب، لوحة ألعاب الهاتف الذكي EvoFox Deck في الهند.

يعمل هذا الجهاز لكل من منصات اندرويد و iOS. وتحتوي لوحة الألعاب EvoFox Deck على وضعين رئيسيين: وضع Dojo، الذي يدعم الألعاب الشهيرة مثل Call of Duty Mobile و Genshin Impact على كل من أندرويد و iOS، ووضع Keymap، وهو حصري لنظام أندرويد ويسمح للمستخدمين بتخصيص عناصر التحكم باللمس لألعاب مثل BGMI و Free Fire.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على وضع الحاسب الشخصي مع دعم X Input لألعاب Windows.

يتميز EvoFox Deck بعصا التحكم المغناطيسية في القاعة، ومشغلات التبديل الصغيرة الرقمية، وردود الفعل اللمسية لتحكم أفضل.

يعمل تطبيق Dojo، المتوفر على Google Play و App Store، على تبسيط عملية الإعداد، ويوفر مكتبة ألعاب، ويوفر سهولة الوصول إلى العديد من الألعاب.

تتوافق لوحة الألعاب أيضًا مع منصات الألعاب السحابية مثل PS4 Remote Play وSteam Link، بالإضافة إلى المحاكيات مثل PPSSPP.

تم تصميم الجهاز بمواد متينة، ويتضمن إضاءة RGB قابلة للتخصيص وبطارية سعة 600 مللي أمبير توفر ما يصل إلى 8 ساعات من وقت اللعب.

يأتي EvoFox Deck بسعر 2999 روبية هندية ومتوفر باللونين الأبيض والأسود على Amazon.in.

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