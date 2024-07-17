شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء روس يطورون طريقة حاسوبية لـ"تحسين الصحة البدنية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طوَّر علماء من جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية التربوية في روسيا، طريقة جديدة للتربية البدنية، لتحسين الصحة، بناءً على استخدام رؤية الكمبيوتر والتحليل الفردي للأفعال الحركية.

وقال باحثون في الجامعة - حسب ما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية، اليوم الأربعاء - إنه "لكي تعود التمارين البدنية بالنفع على الناس، من الضروري إتقان أسلوبها بعناية، واختيار الجرعة وتسلسل التمارين في البرنامج التدريبي"، مضيفين أنه "في الممارسة التربوية الحديثة لا توجد مناهج تعتمد على تحسين حركات الطلاب تحت سيطرة تكنولوجيا الكمبيوتر، فضلا عن الأساليب المناسبة لكمية التمارين البدنية وفقا للخصائص الفردية للجسم".

ويقوم برنامج كمبيوتر - وفقا للطريقة الجديدة التي طورها الباحثون - بتحليل الحركات البشرية وتقييم خصائصها الحركية والحمل الواقع على المفاصل، ثم بناء على هذه البيانات، يتم تحديد التمارين وتسلسلها وشدتها.. في هذه الحالة، تأخذ هذه التقنية في الاعتبار ليس فقط مستوى استعداد الشخص، ولكن أيضًا خصائص اللياقة البدنية.

ووفقا للدراسة، تستخدم الطريقة المطورة تكنولوجيا جديدة في مجال العلاج الطبيعي لأول مرة، على عكس تقنيات الرؤية الحاسوبية الحالية التي تركز على تحليل الحركات في التمارين الرياضية (بشكل رئيسي في التخصصات التي تتطلب سعة ودقة عالية في التقنية)، وبالتالي، فإن هذه الطريقة مناسبة للأشخاص في أي مستوى من التدريب، ويمكن استخدامها في برامج التربية البدنية لتحسين الصحة. بالإضافة إلى ذلك، لأول مرة، يُحدد الحمل على النقاط الرئيسية للجسم عند أداء التمارين البدنية، وهو أمر ضروري.