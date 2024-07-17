شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يعثرون على أدلة وجود ماء فى الغلاف الجوى فى كوكب "إله الحرب المعدنى" والان مع تفاصيل الخبر

ذكر تقرير حديث أن علماء الفلك ربما اكتشفوا وجود الماء في الغلاف الجوي لكوكب شديد الحرارة، وهو أيضًا أحد أكثر العوالم "معدنية" التي تم رصدها على الإطلاق ، ولا يزال تكوين الكوكب لغزًا، وهو لغز يمكن حله من خلال الاكتشاف.

والكوكب الخارجي الذي يدور الحديث عنه هو HD 149026 b، المعروف أيضًا باسم " Smertrios "، والذي يعني "المورد" أو "المزود"، ويُعبد باعتباره إله الحرب المعدنى ، ويدور Smertrios حول نجم شبه عملاق أصفر يسمى HD 149026، ويقع على بعد حوالى 247 سنة ضوئية من الأرض.

ويبعد الكوكب حوالي 4 ملايين ميل عن نجمه الأم، ويكمل مداره في أقل من ثلاثة أيام أرضية، وبعرض يبلغ حوالي ثلاثة أرباع عرض كوكب المشتري ، ويُصنف سميرتريوس على أنه "زحل ساخن"، وهي فئة من الكواكب أخذت اسمها من كوكب زحل العملاق الغازي الأصغر في النظام الشمسي.

ويعتبر قرب سميرتريوس من نجمه يعني أنه مقيد مديًا بجانب نهاري دائم يواجه دائمًا نجمه المضيف، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى 2600 درجة فهرنهايت (1420 درجة مئوية) ، وجانبه الليلي الأكثر برودة يواجه دائمًا الفضاء الخارجي، لكن كثافة وتكوين سميرتريوس، الذي اكتشف في عام 2005 أثناء عبوره أو "عبوره" أمام وجه نجمه، هو ما يجعله غريبًا حقًا.

ويعتبر زحل الساخن نوعًا من الكواكب الخارجية التي تسمى " العملاق الغازي الساخن"، الكواكب الغازية الساخنة هي كواكب خارجية لها أحجام مماثلة لكوكب المشتري أو زحل ولكنها تدور حول نجومها المضيفة على مسافات قريبة للغاية ، عادةً يكون لها فترة مدارية أقل من عشرة أيام، مما يعني أن العام الواحد على تلك الكواكب قد يكون أقل من أسبوع.

وقال سيد علي رافي، أحد أعضاء الفريق وراء الاكتشاف وباحث في علم الفلك بجامعة طوكيو، لموقع سبيس دوت كوم "هذا الكوكب ذو أهمية خاصة لأنه أحد أغنى الكواكب الغازية بالمعادن وأكثرها كثافة التي نعرفها حتى الآن".