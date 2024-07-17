تكنولوجيا: الإصدار التجريبي من تطبيق جوجل يلمح إلى ثلاث أدوات جديدة للطقس لنظام أندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقال إن شركة جوجل تعمل على تطوير ثلاث أدوات جديدة للطقس لتطبيقها على نظام أندرويد، وقد تم الكشف عنه في عملية تفكيك APK لأحدث إصدار تجريبي.

من المحتمل أن توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة واسعة من معلومات الطقس في لمحة واحدة، إضافة إلى الخيارين الحاليين.

أدوات الطقس الحالية المتوفرة في تطبيق Google هي أداة 3×2 تعرض الطقس الحالي وأداة 4×2 تعرض التوقعات كل ساعة. كلاهما يمكن تغيير حجمهما، لكن محتواهما وشكلهما يتغيران عندما تقوم بضبطهما.

وتتضمن الأدوات الثلاثة الجديدة التي تم الكشف عنها في الإصدار التجريبي ما يلي:

القطعة مربعة 2×2

أداة 4×2 مع توقعات يومية سريعة كل ساعة

أداة موسعة 4 × 3 تتضمن توقعات للأيام القادمة

يبدو أن هذه الأدوات الجديدة تحتوي على معلومات أكثر من تلك القديمة، وخاصة خيارات 4 × 2، دون إرباك المستخدم.

على الرغم من أنها تبدو جاهزة تقريبًا للإصدار، فمن المهم ملاحظة أن جوجل قد تستمر في تحسينها أو تأخير إطلاقها أو حتى إلغاءها تمامًا.

هناك أيضًا إمكانية تطوير عناصر واجهة مستخدم إضافية، مثل توقعات موسعة أسبوعيًا. على الرغم من أن هذه الأدوات الجديدة ليست متاحة للجمهور بعد، إلا أن اكتشافها في الإصدار التجريبي يشير إلى أن جوجل تعمل بنشاط على تحسين عروض الطقس لمستخدمي أندرويد.

قد تكون هذه إضافة مرحب بها لأولئك الذين يعتمدون على تطبيق جوجل للحصول على معلومات الطقس الخاصة بهم.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن عمليات إزالة APK ليست دائمًا مؤشرًا موثوقًا للميزات المستقبلية. ففي بعض الأحيان، لا تصل الميزات التي يتم اكتشافها بهذه الطريقة إلى الإصدار النهائي أبدًا. لذلك، من الضروري التخفيف من التوقعات وانتظار إعلان رسمي من جوجل لهذه الأدوات الجديدة.

يعد اكتشاف أدوات الطقس الثلاثة الجديدة هذه في الإصدار التجريبي من تطبيق جوجل تطورًا مثيرًا للاهتمام لمستخدمي أندرويد.

وعلى الرغم من أن إصدارها غير مضمون، إلا أنه يشير إلى أن جوجل تستكشف طرقًا لتوفير معلومات طقس أكثر شمولاً وملاءمة لمستخدميها.

سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت هذه الأدوات ستشق طريقها إلى الإصدار العام لتطبيق جوجل ومتى.

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