تكنولوجيا: تطبيق WhatsApp يتيح لك الآن الدردشات المفضلة والمحادثات الجماعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدم تطبيق WhatsApp، منصة المراسلة الشهيرة، مؤخرًا ميزة جديدة مصممة لتحسين تجربة المستخدم من خلال تحديد أولويات المحادثات المهمة.

تتيح هذه الميزة، المعروفة باسم “الدردشات والمجموعات المفضلة“، للمستخدمين وضع علامة على دردشات ومجموعات معينة كمفضلة، مما يسهل الوصول إليها وتمييزها عن المحادثات الأخرى.

يتماشى تنفيذ هذه الميزة مع جهود واتساب المستمرة لتحسين التنظيم وتبسيط الاتصال داخل التطبيق.

فمن خلال تمكين المستخدمين من تحديد أولويات محادثاتهم الأكثر أهمية، يهدف WhatsApp إلى تقليل الوقت الذي يقضيه في البحث عن محادثات ومجموعات محددة، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز الكفاءة الإجمالية.

تم تقديم ميزة “الدردشات والمجموعات المفضلة” في البداية في الإصدار التجريبي من واتساب، حيث خضعت للاختبار والتحسين بناءً على تعليقات المستخدمين.

وبعد فترة تجريبية ناجحة، أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، عن الإصدار الأوسع للميزة من خلال قناته الرسمية على WhatsApp.

الميزة نفسها سهلة الاستخدام بشكل ملحوظ، يمكن للمستخدمين وضع علامة على الدردشات والمجموعات كمفضلة من خلال طرق متعددة، بما في ذلك علامة التبويب “المفضلة” ضمن قائمة الدردشات، أو قسم معلومات الدردشة، أو علامة تبويب المكالمات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين إدارة مفضلاتهم من خلال إعدادات التطبيق، مما يوفر موقعًا مركزيًا لإضافة المفضلة وتنظيمها وإزالتها.

وبالإضافة إلى القدرة على تحديد الدردشات والمجموعات كمفضلة، قدم WhatsApp أيضًا مرشحات ضمن علامات تبويب الدردشات والمكالمات. تسمح هذه المرشحات للمستخدمين بتحديد محادثاتهم المفضلة بسرعة، مما يزيد من تبسيط عملية الاتصال.

يجري حاليًا طرح ميزة “الدردشات والمجموعات المفضلة“، مع إمكانية وصول بعض المستخدمين إليها بالفعل من خلال آخر تحديثات تطبيق WhatsApp لنظامي أندرويد و iOS.

من المتوقع أن تكون الميزة متاحة لجميع المستخدمين في الأسابيع المقبلة.

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