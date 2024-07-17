شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستخدم جيمينى للذكاء الاصطناعى لمساعدة المستخدمين فى إنشاء عروض تقديمية والان مع تفاصيل الخبر

تعمل جوجل على تسهيل إنشاء عروض الفيديو التقديمية مثل إنشاء شريحة واحدة، حيث تستخدم قوة الذكاء الاصطناعي لتحقيق ذلك، عبر إطلاق منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة المسماة Vids .

ويسمح Vids وهو مازال في مرحلة الاختبار بإسقاط أي محتوى وسائط وإنشاء فيديو عرض تقديمي يمكن مشاركته مع زملاء آخرين، لكنه سيستغرق وقتا قبل طرحه رسميًا ليتمكن الجميع من استخدام الأدوات.

منصة Google Vids AI – كيف تعمل

وVids عبارة عن منصة للذكاء الاصطناعي لا ينبغي الخلط بينها وبين إصدار آخر من Sora، كما أوضحت الشركة في فيديو Vids التجريبي، يمكنك إنشاء عروض تقديمية بسيطة للعمل عن طريق إضافة طبقات وسائط من الموسيقى وصوت الخلفية ونص لتوضيح المشروع.

يمكنك أيضًا إضافة ملف من حساب Workspace ذو صلة بالعرض التقديمي والذي يمكن تعديله بشكل أكبر في أي وقت أثناء عملية إنشاء الفيديو. تقول جوجل إن لديها مجموعة من القوالب لتبدأ بها ويمكن ارتجال مزيد من التفاصيل باستخدام Gemini عن طريق إضافة المطالبات لما تحتاجه بالضبط من الفيديو.

لديك أيضًا مستودع للمواد الخالية من حقوق الملكية والتي يمكن إضافتها إلى المحتوى وإضفاء مزيد من التحسين على فيديو العرض التقديمي قبل أن تقرر شحنه إلى الجميع في المكتب.

تكتسب الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي زخمًا بوتيرة مخيفة وقد رأينا ذلك بالفعل من خلال منصات إنشاء الصوت والفيديو، حيث أظهرت جوجل تركيزها في هذا المجال ومن خلال نموذج قوي مثل Workspace تحت مظلتها، تعد Vids جزءًا حيويًا من استراتيجية منتجاتها المستقبلية.