تكنولوجيا: مقاطع Reels على إنستغرام تحصل على ترقية كبيرة مع توفر مسارات صوتية متعددة الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قام تطبيق إنستغرام بتقديم تحديث رئيسي لمقاطع Reels: وهو ميزة الملف الصوتي متعدد المسارات.

تتيح هذه الميزة للمستخدمين إضافة ما يصل إلى 20 مسارًا صوتيًا مختلفًا إلى مقطع واحد، مما يؤدي إلى تغيير الطريقة التي ننشئ بها ونختبر محتوى الفيديو القصير.

تعتبر هذه خطوة للأمام من القيود السابقة لقدرات تحرير الصوت في مقاطع Reels. لم يعد المستخدمون مضطرين إلى الاعتماد على تطبيقات الطرف الثالث للجمع بين أصوات متعددة. وبدلاً من ذلك، يمكنهم القيام بكل ذلك من خلال تطبيق انستغرام، مما يجعل عملية الإنشاء أسهل ويجعلها في متناول جمهور أوسع.

وأحد الجوانب الأكثر إثارة للصوت متعدد المسارات هو القدرة على مزامنة الأصوات المختلفة مع لحظات محددة في الفيديو الخاص بك.

فعلى سبيل المثال، يمكنك ضبط توقيت تأثير صوتي ليتزامن تمامًا مع حدث ما في Reel، أو يمكنك جدولة مقطع موسيقي للبدء مع ظهور مشهد جديد. يعمل هذا المستوى من الدقة على تحسين تجربة المشاهدة الشاملة ويضيف عمقًا إلى سرد القصص.

علاوةً على ذلك، يعمل الصوت متعدد المسارات على تمكين المبدعين من إنشاء مزيج صوتي مخصص. يمكنك مزج عناصر صوتية مختلفة، أو دمج التعليقات الصوتية، أو حتى إضافة الموسيقى الأصلية الخاصة بك إلى مقاطع Reels الخاصة بك.

وهذا يفتح مجموعة واسعة من الإمكانيات للموسيقيين والممثلين الكوميديين ومذيعي البث الصوتي وأي شخص يريد التعبير عن أسلوبه الفريد من خلال الصوت.

وللاستفادة من الصوت متعدد المسارات، ما عليك سوى تسجيل مقطع فيديو أو تحميله في Reels، ثم النقر فوق أيقونة الموسيقى لإضافة المسار الأول الخاص بك.

ويمكنك إضافة المزيد من المقاطع الصوتية من خلال النقر على خيار “إضافة إلى المزيج“. بمجرد إضافة جميع مساراتك، يمكنك استخدام محرر الفيديو المدمج في إنستغرام لترتيب كل مسار وتقطيعه وتداخله وضبط مستوى صوته لإنشاء مزيج صوتي مثالي.

يقوم التطبيق بطرح هذه الميزة عالميًا بدءًا من اليوم، ومع ذلك، قد لا تكون متاحة للجميع على الفور.

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