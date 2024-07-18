شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى الجديد فى Tinder سيختار لك الصور الأكثر جاذبية والان مع تفاصيل الخبر

يحاول Tinder إنهاء الكابوس طويل الأمد المتمثل في الاضطرار إلى النظر إلى نفسك لفترة كافية لاختيار صور الملف الشخصي، تستخدم ميزة Photo Selector الجديدة الذكاء الاصطناعي للتنقيب في الصور لاختيار الصور التي من المرجح أن تحصل على هذا التمرير السريع المطلوب بشدة.

وقد كانت الأداة في مرحلة الاختبار منذ أغسطس من العام الماضي وهي جاهزة أخيرًا للاستخدام في وقت الذروة، و يعمل Photo Selector من خلال التصفح التلقائي لفيلم الكاميرا بالكامل على الهاتف الذكي واستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاختيار الصور الأكثر سخونة ، إنها بمثابة نسخة مشحونة للغاية من ميزة الصور الذكية الموجودة مسبقًا.

وكتبت الشركة في بيان صحفي :مع Photo Selector تقدم Tinder رفيقًا رقميًا ينظم مجموعة متنوعة من الصور من ألبوم الكاميرا الخاص بالمستخدمين المُحسّنين لمساعدة المستخدمين في العثور على التطابق.

ويجب عليك التقاط صورة شخصية ومنح النظام إمكانية الوصول إلى ألبوم الكاميرا للبدء، ويستخدم الذكاء الاصطناعي تلك الصورة الشخصية للعثور على صور أخرى ويقدم لك مجموعة مختارة من أفضل وألمع الصور المتوهجة، وعليك أن تقوم بالاختيارات النهائية ثم تتزوج وتبحر نحو غروب الشمس أو أي شيء آخر.

وسيكون Photo Selector متاحًا لعملاء الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، مع إطلاق عالمي في وقت ما خلال فصل الصيف .