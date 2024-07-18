شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم ما قدمه ماسك.. دونالد ترامب لا يزال لا يغرد على منصة X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يغرد دونالد ترامب حقًا منذ عام 2021 – على الرغم من أن إيلون ماسك فتح حسابه ويقال إنه تعهد الآن بمبلغ 45 مليون دولار شهريًا من أجل انتخابه، حيث إنه أمر مضحك نوعًا ما إذا فكرت في الأمر: أغنى رجل في العالم، متعطش جدًا لرئيس سابق لنشر أي شيء - من فضلك، فقط انشر أي شيء! – على تويتر المضطرب، خطأ X، لكن ترامب يرفض حتى الآن.

بالطبع، هناك سبب لعدم قيام ترامب بالتغريد منذ عام 2021، باستثناء نشر لصورته ورابط لموقعه على الإنترنت في أغسطس الماضي، وذلك بسبب صفقته مع Truth Social، المنصة المملوكة لمجموعة Trump Media & Technology Group.

وتنص هذه الصفقة على أن أيًا من منشوراته يجب أن تكون حصرية لـ Truth Social لمدة ست ساعات قبل أن يتم نشرها في مكان آخر، وبالتأكيد، يمكنه نشر نفس الشيء على X بعد ساعات من النشر على Truth، لكنه لم يفعل ذلك.

موقف ماسك من ترامب

وذلك حتى بعد أن قال ماسك إنه يؤيد ترامب "بشكل كامل" بعد حادث إطلاق النار الشنيع الذي وقع في نهاية الأسبوع الماضي، وبعد أن ورد أن ماسك تعهد بحوالي 45 مليون دولار شهريًا للجنة عمل سياسية فائقة جديدة تركز على ترامب.

إن التأييد والتبرع ليسا حتى أول الأشياء الكبيرة التي قام بها ماسك من أجل ترامب: بعد فترة وجيزة من توليه إدارة تويتر، كان أحد الأشياء الأولى التي قام بها هو إعادة حساب ترامب على تويتر، والذي حظره المالكون السابقون بعد تمرد 6 يناير، أجرى ماسك استطلاعًا للرأي بين المستخدمين وأعلن أن "الشعب تحدث" عند إعادة الرئيس السابق.

ومن المؤكد أن ماسك يود أن ينشر ترامب مرة أخرى على موقع X، وكان ترامب، عندما قام بالتغريد، محط اهتمام كبير (للأفضل أو للأسوأ - لا أدعي هنا أن تغريدات ترامب كانت "جيدة")، إن قيام ترامب بالتغريد مرة أخرى سيكون بمثابة نعمة لـ X، وستجذب تغريداته الضجيج الإعلامي وتجذب المستخدمين إلى الخدمة.

والرئيس التنفيذي لشركة X ليندا ياكارينو لا يحب شيئًا أكثر من إثارة مدى إثارة X ومدى تفاعل جمهورها، ومن الصعب أن نتخيل أنها لن تكون متحمسة لجعل مكبر الصوت الأكثر شهرة يعمل بجد مرة أخرى.

كذلك لم يقم ترامب بالنشر على Instagram أو Facebook أيضًا، على الرغم من أن Meta – التي حظرت أيضًا حسابات ترامب بعد 6 يناير، أعادتها في عام 2023. لكن هذا قد يجعل Meta سعيدًا تمامًا، نظرًا لأنه من الصعب عليهم التعامل مع المحتوى المحتمل.

ولكن هذا هو السبب الذي قد يجعل ترامب متحفظًا أيضًا في النشر - في أي مكان باستثناء Truth Social: إن صفقة ترامب مع الشركة مربحة للغاية، تم طرح شركة Trump Media & Technology للعامة عبر SPAC في مايو، وكان السهم متقلبًا، لكنه ارتفع بأكثر من 178٪ خلال العام الماضي وتبلغ قيمته السوقية أكثر من 7 مليارات دولار - ويمتلك ترامب أكثر من 60٪، مما يجعل حصته حوالي 4 مليارات دولار.

ربما يريد ترامب حقًا التغريد

من الصعب أن نتخيل أن ترامب لا يشعر بالحاجة إلى التغريد، ومن الأصعب أن نتصور ترامب وهو يلعب وفقا للقواعد ويلتزم بالعقد، ولكن في الواقع - مقابل 4 مليارات دولار، يبدو أنه على استعداد للعب وفقًا للقواعد، وبالنسبة إلى " ماسك "، فهذا أمر لاذع.