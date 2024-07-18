شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا ارتفعت أسهم شركة أبل قبل مؤتمر سبتمبر.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستنضم شركة أبل إلى اتجاه الذكاء الاصطناعي التوليدي في سبتمبر مع أجهزة iPhone الجديدة، ويبدو أن المستثمرين متحمسون بشأن الدورة الفائقة المحتملة بسبب استخدام أبل للذكاء الاصطناعي، وبفضل ذلك، ارتفع سهم أبل الآن، وفقاً لموقع phonearena.

ارتفعت أسهم شركة أبل لتصل إلى 234.96 دولارًا للسهم، وهذا يضع شركة أبل لفترة وجيزة في المقدمة على مايكروسوفت بقيمة سوقية تبلغ 3.6 تريليون دولار مقابل 3.4 تريليون دولار. .

ويأتي ارتفاع أسعار الأسهم في أعقاب أحدث التقارير من المحللين، بما في ذلك مورجان ستانلي، الذي صنف الشركة مؤخرًا كأفضل اختيار للمستثمرين، ويرتبط معظم هذا باستخدام أبل للذكاء الاصطناعي.



حتى الآن، لم تطلق أبل أي ميزات Geneative AI، وكلها محفوظة لإصدار iOS 18 في الخريف، وغالبًا ما تتأخر شركة أبل عندما تطرح ميزات جديدة، لكنها بشكل عام أكثر دقة من المنافسة.

لكن Apple Intelligence ليس هو الشيء الوحيد الذي أثار الاهتمام حول بسلسلة iPhone 16، وربما لن يكون الأمر الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى دورة ترقية فائقة، ولكن هناك العديد من الشائعات والتسريبات التي تشير إلى تصميم مستقبلي جديد إلى حد ما لجهاز iPhone 16 Pro Max، وتحسينات ملحوظة في الكاميرا، وبطاريات أكبر.