شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبيعات الهواتف الذكية تحصل على دفعة كبيرة من الذكاء الاصطناعى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصبح قطاع الهواتف الذكية أخيرًا في المنطقة الخضراء حيث يبدو أن الطلب على الهواتف الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي قد ارتفع في الصناعة الراكدة، لقد كانت سامسونج من أوائل الشركات التي تحركت في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال سلسلة Galaxy S24 المدعومة بميزات Galaxy AI وقد ساعد طرحه الواضح في صعوده إلى قمة المخططات العالمية للهواتف الذكية كما أبرزت العديد من تقارير محللي الصناعة.

قد لا يبدو النمو الإجمالي بنسبة 6% كبيرًا، لكن يمكن للعلامات التجارية للهواتف الذكية الآن الدفع بزخم متجدد حيث أدى الطلب على الطرازات الجديدة إلى تحفيز السوق مرة أخرى.

الهواتف الذكية المدعمة بالذكاء الاصطناعي هل ستقود الطريق؟

ويشعر محللو الصناعة بالتفاؤل بشأن كيفية نمو السوق في الأرباع القليلة المقبلة، يبدو التركيز على الذكاء الاصطناعي للهواتف الذكية سابقًا لأوانه لأننا لم نشهد بعد هجومًا كاملاً في هذا القطاع.

"هناك الكثير من الإثارة في سوق الهواتف الذكية اليوم بفضل ارتفاع متوسط ​​أسعار البيع (ASPs) والضجة التي أحدثتها الهواتف الذكية من الجيل AI، والتي من المتوقع أن تنمو بشكل أسرع من أي ابتكار للهواتف المحمولة شهدناه حتى الآن"، كما ذكرت IDC في أحدث تقرير الصناعة.

قدمت لنا شركة آبل إعلانًا تشويقيًا لكيفية عمل الذكاء الاصطناعي في نظامها البيئي، والسوق متحمس لرؤية كيف يشكل ذلك الطلب والمبيعات لسلسلة آيفون 16 القادمة هذا العام.

وتتوقع شركة IDC أن يستحوذ قطاع الهواتف التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على 19% من السوق مع 234 مليون شحنة هذا العام، وهو تقدير طموح ولكنه يعتمد إلى حد كبير على عمليات الإطلاق الكبيرة من آبل وجوجل وسامسونج.

ما الذي يجلبه الذكاء الاصطناعي إلى هاتفك؟

تركز معظم ميزات الذكاء الاصطناعي على أدوات مثل تلخيص المقالات/القصص، ومساعدة الأشخاص على نسخ ملفاتهم الصوتية المسجلة أو إنشاء صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وغيرها.

تُظهر حقيقة قيادة سامسونج للسوق حتى الربع الثاني من عام 2024 بوضوح حاجة العلامات التجارية الأخرى إلى إطلاق عروض الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، لإغراء المزيد من الأشخاص بإجراء الترقية. لقد أظهرت العلامات التجارية مثل Realme وOppo وOnePlus بطاقاتها إلى حد ما، ولكن يجب تصحيح غياب Xiaomi في الأشهر المقبلة.

سيتم تعزيز قضية آبل عند إطلاق سلسلة آيفون 16، لكن سيحتاج الآخرون إلى تقديم حجة أقوى للمشترين للنظر في منتجاتهم، خاصة إذا كانوا لا يقومون بتعبئة سلع الذكاء الاصطناعي في أجهزتهم القادمة.

وقالت Counterpoint Research في تقريرها:"

نتوقع أن تنمو الإيرادات بشكل أسرع من المبيعات مدفوعة بالتميز عبر المناطق، خاصة مع ظهور عوامل وقدرات الشكل الأحدث، مثل الأجهزة القابلة للطي وGenAI".

كذلك العامل الآخر المثير للاهتمام حول هواتف الذكاء الاصطناعي هو أن معظمها ينتمي إلى الفئة المتميزة، ما يعني أن العلامات التجارية لديها حافز أكبر لدفع التكنولوجيا إلى أجهزتها لأنها تمكنها من تحقيق إيرادات أعلى حتى لو لم تكن المبيعات واعدة، وهو ما فعلته شركة أبل على مدى السنوات القليلة الماضية.