شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو مشغل الموسيقى الشبكى ولماذا تحتاج إليه؟ والان مع تفاصيل الخبر

مشغل الموسيقى الشبكى هو مكون أجهزة متصل بالإنترنت يبث الموسيقى الرقمية المفضلة لديك باستخدام اتصال بالإنترنت، يعد مشغل الموسيقى الشبكي الجيد سهل الاستخدام ومتوافقًا مع العديد من تنسيقات الملفات وخدمات بث الموسيقى ، وسيضمن أن الموسيقى الرقمية الخاصة بك تبدو جيدة لإرضاء كل من المستمعين العاديين وخبراء الديسيبل المرموقين.

ماذا يمكنك أن تتوقع من مشغل الموسيقى الشبكى؟

تتوفر أجهزة بث الموسيقى عبر الشبكة من العلامات التجارية الكبرى مثل Sonos وCambridge Audio وNaim وNAD وYamaha وTechnics، وكذلك من العلامات التجارية الأصغر مثل Wiim وAudioengine.

وهي تأتى فى جميع الأشكال والأحجام من حجم الرواية الورقية المدمجة إلى حجم مشغل Blu-ray أو جهاز استقبال AV ، وتتضمن أجهزة بث الموسيقى مجموعة متنوعة من خيارات الاتصال، مثل الصوت الرقمي والتناظري ومنافذ USB ووصلات XLR وBluetooth وAirPLay وChromecast والاتصال بالإنترنت إما عن طريق Wi-Fi أو Ethernet أو كليهما.

بعبارة أخرى، لا يوجد نقص فى طرق توصيل جهاز بث الموسيقى بالأجهزة من أجهزة الاستقبال والمكبرات إلى مكبرات الصوت التي تعمل بالطاقة والهواتف الذكية وسماعات الرأس وأجهزة التلفزيون والمزيد.

وبمجرد توصيل جهاز البث بنظام الصوت وإقرانه بشبكة Wi-Fi (أو توصيله بها سلكيًا للحصول على اتصال أسرع وأكثر استقرارًا)، ستتمكن من استخدامه للاستماع إلى الموسيقى باستخدام منصات مثل Spotify وApple Music وTidal و Qobuz و Deezer والعديد من المنصات الأخرى. ومع اتصال USB، ستسمح لك العديد من أجهزة بث الموسيقى أيضًا بتوصيل محرك أقراص USB محمول أو محرك أقراص ثابت خارجي يحتوي على ملفات موسيقى.

اعتمادا على نوع مشغل الموسيقى الشبكى الذى تملكه، قد تتمكن أيضًا من الوصول إلى الموسيقى من جهاز تخزين متصل بالشبكة (NAS) أو كمبيوتر متوافق على نفس شبكة Wi-Fi مثل مشغل الشبكة.

وهناك أيضًا مشغلات موسيقى تدعم الصوت متعدد الغرف، مثل Sonos و Bluesound ، أو يمكنها التفاعل مع مشغلات أخرى من نفس العلامة التجارية، والتي (في معظم الحالات) ستسمح لك بالاستمتاع بالصوت متعدد الغرف من خلال ربط الجهاز A لاسلكيًا بالجهاز B وC وD وما إلى ذلك.

وستتمكن أيضًا من العثور على مشغلات موسيقى مزودة بخيارات تخزين مدمجة ، وهذا مناسب بشكل خاص إذا كنت تريد الاحتفاظ بجميع ملفاتك عالية الدقة على محرك أقراص واحد يسهل الوصول إليه.