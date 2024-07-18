شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 14 Pro Max و iPhone 5 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق سلسلة iPhone 14 في شهر سبتمبر من عام 2022 في حدث "Far Out" في كوبرتينو، وهناك 4 طرازات في السلسلة تشمل، iPhone14 وiPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، وفيما يلي نعرض أبرز الاختلافات بين iPhone 14 Pro Max وبين هاتف iPhone 5:iPhone 14 Pro Max
البطارية : li-ion 4323 ميلي أمبير.
الكاميرا الخلفية: كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8
كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2
الكاميرا الأمامية : كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9
مقاس الشاشة : 6.7 inches, 110.2 cm2
دقة الشاشة : 1290 x 2796 pixels
المعالج : Apple a15 Bionic 5 nm
شرائح الاتصال: شريحتين من نوع Nano-sim) و esim )
أو ( dual esim – international)
هاتف iPhone 5:
تاريخ الإعلان عنه: فى 21 سبتمبر 2012.
الأبعاد:يأتى بأبعاد تصل إلى 123.8× 58.6 × 7.6ملم.
الوزن: يزن 112جراما.
نظام التشغيل: يعمل بـ iOS (8.x).
مساحة الشاشة: تصل لـ 4.0 بوصة.
دقة عرض الشاشة: بدقة 1136 × 640 بيكسل.
نوع عرض الشاشة: نوعها IPS LCD.
الكاميرا: تأتى 8 ميجا بيكسل.
الرامات: رامات 1 جيجا بايت.
الذاكرة الداخلية: تصل لـ 128 جيجا بايت.
بطارية بقوة 1440mAh.
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