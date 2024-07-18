شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. واتساب يسهل التواصل مع الأشخاص المفضلين لديك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم مليارات الأشخاص حول العالم تطبيق واتساب للتواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم، وتقوم المنصة المملوكة لـ Meta بطرح التحديثات باستمرار لضمان تجربة أفضل لمستخدميها، الآن، قدم واتساب ميزة جديدة تسمى "المفضلة"، مصممة لتعزيز راحة المستخدم من خلال السماح بالوصول السريع إلى جهات الاتصال المفضلة لديهم، وتهدف هذه الإضافة الأخيرة إلى تبسيط الاتصال عن طريق وضع جهات الاتصال المفضلة في الجزء العلوي من علامة تبويب المكالمات والعمل كمرشح للرسائل النصية، وفقاً لموقع indiatoday.

من المتوقع أن تكون في متناول جميع المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة، وتعد الوظيفة الجديدة جزءًا من جهود واتساب المستمرة لتحسين تجربة المستخدم وكفاءته في إدارة المحادثات.

وقالت الشركة في تدوينة على مدونتها: "يا صديقي العزيز، ستكون "المفضلة" لديك هي نفسها عبر الدردشات والمكالمات الخاصة بك، لذا يمكنك الاتصال بها بسرعة من علامة تبويب المكالمات الخاصة بك أيضًا".

لاستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى شاشة الدردشة، وتحديد مرشح "المفضلة"، واختيار جهة الاتصال أو المجموعة المطلوبة، وبدلاً من ذلك، يمكنهم الضغط على خيار "إضافة مفضلة" من علامة تبويب المكالمات وتحديد اختيارهم، وستظهر المفضلة المعينة باستمرار عبر كل من الدردشات والمكالمات، مما يضمن إمكانية وصول المستخدمين بسرعة إلى جهات الاتصال الأكثر أهمية لديهم بغض النظر عن وضع الاتصال.

من المفترض أن يحظى إدخال "المفضلات" بقبول جيد، خاصة من قبل المستخدمين الذين يتواصلون بشكل متكرر مع مجموعة مختارة من جهات الاتصال، ومن خلال سهولة الوصول إلى جهات الاتصال هذه، يمكن تقليل الوقت المستغرق في البحث عبر قوائم طويلة من الرسائل وسجلات المكالمات بشكل كبير، وهذا مفيد بشكل خاص في بيئة سريعة الخطى حيث يكون الاتصال السريع ضروريًا.