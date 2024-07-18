شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إزالة الخلفية فى الفوتوشوب.. فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

قد يكون لديك صورة أو رسم توضيحي أو نوع آخر من الصور حيث تريد الاحتفاظ بالموضوع ولكن إزالة الخلفية ، وهناك عدد من الطرق للقيام بذلك في Photoshop حتى تتمكن من اختيار أفضل طريقة لصورتك.

استخدم الإجراءات السريعة

يوفر Photoshop ما يسمى بالإجراءات السريعة لإزالة الخلفية أو تشويشها ، أو اقتصاص الصورة أو تغيير حجمها والمزيد، مما يجعل هذا خيارًا مفيدًا آخر.

الخطوة 1: قم بتوسيع الألواح على الجانب الأيمن إذا كانت مخفية.

الخطوة 2: في مجموعة الطبقات ، حدد القفل لفتح قفل الطبقة.

الخطوة 3: في المجموعة "الخصائص" ، قم بتوسيع "الإجراءات السريعة" .



الخطوة 4: حدد إزالة الخلفية ويجب أن تشاهد خلفيتك تختفي.