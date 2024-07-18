علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: كيفية إزالة الخلفية فى الفوتوشوب.. فى خطوات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت سماح لبيب

الخميس، 18 يوليو 2024 09:00 ص

قد يكون لديك صورة أو رسم توضيحي أو نوع آخر من الصور حيث تريد الاحتفاظ بالموضوع ولكن إزالة الخلفية ، وهناك عدد من الطرق للقيام بذلك في Photoshop حتى تتمكن من اختيار أفضل طريقة لصورتك.

استخدم الإجراءات السريعة

يوفر Photoshop ما يسمى بالإجراءات السريعة لإزالة الخلفية أو تشويشها ، أو اقتصاص الصورة أو تغيير حجمها والمزيد، مما يجعل هذا خيارًا مفيدًا آخر.

الخطوة 1: قم بتوسيع الألواح على الجانب الأيمن إذا كانت مخفية.

الخطوة 2: في مجموعة الطبقات ، حدد القفل لفتح قفل الطبقة.

الخطوة 3: في المجموعة "الخصائص" ، قم بتوسيع "الإجراءات السريعة" .


الخطوة 4: حدد إزالة الخلفية ويجب أن تشاهد خلفيتك تختفي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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