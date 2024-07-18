شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 أسباب تخليك تستنى iPhone 17.. اعرفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتد خارطة طريق تطوير iPhone من أبل لعدة سنوات فى المستقبل، حيث تعمل الشركة باستمرار مع الموردين على العديد من طرز iPhone المتعاقبة في وقت واحد، ولهذا السبب نتلقى أحيانًا تسريبات للميزات قبل وقت طويل من الإطلاق، ولا تختلف سلسلة iPhone 17 عن غيرها – فلدينا بالفعل فكرة عما يمكن توقعه من تشكيلة هواتف Apple الذكية لعام 2025.

إذا كنت تخطط لتخطي iPhone 16 هذا العام، أو إذا كنت مهتمًا فقط بما يلوح في الأفق، فإليك أبرز ميزات مشاع عنها نتوقع وصولها في الوقت المناسب لخليفتها، سلسلة iPhone 17، والتي من المرجح أن سيصدر في سبتمبر 2025.

1. معرف الوجه الموجود أسفل الشاشة

من المتوقع أن يكون iPhone 17 Pro أول هاتف iPhone يتميز بتقنية Face ID الموجودة أسفل اللوحة، ومن المحتمل أن يكون المؤشر الخارجي الوحيد لتقنية Face ID الموجودة أسفل الشاشة عبارة عن فتحة دائرية للكاميرا الأمامية، ومن المحتمل أن يكون هذا هو الطراز المتميز الأخير من أبل الذي يتضمن فتحة دائرية للكاميرا الأمامية، ومن المتوقع بعد ذلك أن تتبنى شركة أبل كاميرات تحت الشاشة في طرازات "Pro" iPhone لعام 2027 للحصول على مظهر حقيقي "على كامل الشاشة".

2. أحجام العرض الجديدة

يشاع أن iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max هذا العام سيحصلان على أحجام شاشة أكبر، حيث تتراوح من 6.12 و6.69 بوصة إلى 6.27 و6.86 بوصة على التوالي، بالنسبة لعام 2025، من المتوقع أيضًا أن تجلب شركة أبل حجم الشاشة الأكبر مقاس 6.27 بوصة إلى طراز iPhone القياسي، في حين أن طراز "iPhone 17 Plus" المكافئ يمكن أن يتبنى أبعاد شاشة جديدة تمامًا.

3. 120 هرتز ProMotion (العرض دائمًا)

تعتزم أبل توسيع ProMotion ليشمل نماذجها القياسية في عام 2025، مما يسمح لها بزيادة معدل التحديث إلى 120 هرتز للتمرير الأكثر سلاسة ومحتوى الفيديو عند الضرورة، والجدير بالذكر أن ProMotion سيمكن أيضًا شاشة iPhone 17 وiPhone 17 Plus من الانخفاض إلى معدل تحديث أكثر كفاءة في استخدام الطاقة يصل إلى 1 هرتز، مما يسمح بشاشة تعمل دائمًا يمكنها إظهار ساعة القفل والأدوات والإشعارات، وخلفية الشاشة حتى عندما يكون الجهاز مقفلاً.

4. شريحة Wi-Fi 7 من تصميم أبل

من المتوقع أن يتم تجهيز طرازات 2025 المتميزة من أبل بشريحة Wi-Fi 7 من تصميم أبل لأول مرة، وسيسمح دعم Wi-Fi 7 للنماذج "Pro" بإرسال واستقبال البيانات عبر نطاقات 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز و6 جيجا هرتز في وقت واحد باستخدام جهاز توجيه مدعوم، مما يؤدي إلى سرعات Wi-Fi أسرع وزمن وصول أقل واتصال أكثر موثوقية، وستسمح شريحة Wi-Fi أيضًا لشركة أبل بتقليل اعتمادها على الموردين الخارجيين مثل Broadcom، التي تزود أبل حاليًا بشريحة Wi-Fi وBluetooth مدمجة لأجهزة iPhone.

5. عدسة مقربة بدقة 48 ميجابكسل

من المتوقع أن يتم تحسين عدسة Telephoto بدقة 48 ميجابكسل على أكبر جهاز متميز من أبل للاستخدام مع سماعة الرأس Vision Pro من أبل، (تتميز طرازات iPhone 15 Pro الحالية بعدسات رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وعدسات عريضة للغاية بدقة 12 ميجابكسل، وعدسات مقربة بدقة 12 ميجابكسل، وهذا من شأنه أن يجعل "Pro Max" لعام 2025 أول هاتف iPhone يحتوي على نظام كاميرا خلفية يتكون بالكامل من 48 ميجابكسل العدسات، مما يجعلها قادرة على التقاط المزيد من التفاصيل الفوتوغرافية.

6. كاميرا سيلفي بدقة 24 ميجابكسل

ستحتوي تشكيلة iPhone 17 على كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل مع عدسة سداسية العناصر، وفقًا لإحدى الشائعات، ويتميز iPhone 14 و15 بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل مع خمسة عناصر عدسة بلاستيكية، ومن المتوقع أن تتميز تشكيلة iPhone 16 لهذا العام بنفس الأجهزة، وستسمح الدقة التي تمت ترقيتها إلى 24 ميجابكسل على iPhone 17 للصور بالحفاظ على جودتها حتى عند قصها أو تكبيرها، بينما سيلتقط العدد الأكبر من وحدات البكسل تفاصيل أكثر دقة، ومن المفترض أيضًا أن تؤدي الترقية إلى عدسة مكونة من ستة عناصر إلى تحسين جودة الصورة قليلاً.