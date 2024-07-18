تكنولوجيا: هاتف Meizu Blue 20 ينطلق رسمياً بمميزات الذكاء الإصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف Meizu Blue 20 منخفض التكلفة رسمياً بميزة الإتصال بشبكات 5G ودعم مميزات الذكاء الإصطناعي.

يتميز هاتف Meizu Blue 20 بحجم شاشة 6.52 إنش، بمعدل تحديث 90Hz، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

ويعد هذا الإصدار من فئة الهواتف منخفضة التكلفة، كما يضم رقاقة معالج Unisoc T765، ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

ويدعم هذا الإصدار الإتصال بشبكات 5G، كما يأتي بمميزات الذكاء الإصطناعي التي تتضمن مميزات للكتابة، وإنشاء الصور بتقنية الذكاء الإصطناعي، إلى جانب تحرير الصور أيضاً.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم Meizu هذا الإصدار بمستشعر بدقة 13 ميجل بيكسل مع فلاش LED، كما ينطلق الهاتف بواجهة “Flyme AI OS”، ويدعم التخزين الخارجي في microSD حتى سعة 2 تيرابايت، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، ومكبر صوتي بنظام ستريو.

أيضاً يأتي هاتف Meizu Blue 20 بقدرة بطارية 5010 mAh، ويدعم الهاتف طبقة حماية من زجاج 2.5D، كما يتميز الهاتف بسماكة 8.3 مم، ومن المقرر أن تكشف الشركة عن الأسعار لاحقاً.

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