تكنولوجيا: هاتف Xiaomi Mix Flip المرتقب يضم شاشة خارجية بحجم 4.1 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الصيني شاومي لكشف النقاب عن أول هاتف صدفي قابل للطي Xiaomi Mix Flip في حدث يعقد غداً، ولقد شاركت شاومي عدد من الإعلانات التشويقية التي تقدم تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار.

أكدت شاومي في إعلانها التشويقي الذي نشر مؤخراً على أن هاتف Mix Flip يأتي بشاشة في الغطاء الخارجي بحجم 4.1 إنش، والتي تتميز بجودة عرض 1.5K، وتدعم نسبة سطوع 1600 nit.

وتتميز شاشة الغطاء الخارجي بإطار مميز بنفس الحجم في جميع إتجاهات الشاشة، كما تتميز الحواف بتصميم منحني، وتدعم شاومي الشاشة بطبقة من زجاج “Dragon Crystal” للحماية.

ومن المقرر أن تدعم الشاشة الخارجية في Mix Flip المستخدمين في إجراء المكالمات مباشرة، أو دعم المستخدم بلوحة مفاتيح بحجم كامل لكتابة الرسائل وما إلى ذلك، كما يمكن للشاشة أن تقدم عرض للصور بكامل الشاشة، مع عدد من مميزات الذكاء الإصطناعي.

أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف Xiaomi Mix Flip برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5x، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة UFS 4.0.

كما تدعم شاومي هذا الإصدار بقدرة بطارية 4780 mAh، والشحن السريع بقدرة 67W، من جانب أخر يأتي هاتف Mix Flip بكاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر telephoto في نظام كاميرة مزدوج بدقة 60 ميجا بيكسل.

ومن المقرر أن ينطلق هذا الإصدار بثلاثة من الإختيارات في الألوان تشمل الأسود، والأبيض وأيضاً اللون البنفسجي.

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