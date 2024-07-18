موجة حارة ورياح.. حالة طقس خلال الـ6 أيام القادمة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيان صحفي، أن حالة طقس الـ6 أيام القادمة تشهد استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الـ6 أيام القادمة يشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت أن طقس الـ6 أيام القادمة يشهد رياحا معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

يذكر أنه يسود اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.