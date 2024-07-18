تكنولوجيا: أجهزة التلفاز الذكية من Hisense لعام 2024 تصل إلى الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طرحت شركة Hisense مجموعة جديدة من أجهزة التلفاز الذكية في الهند، وهذا في الوقت المناسب تمامًا لمبيعات Amazon Prime Day ومبيعات Flipkart G.O.A.T التي تبدأ في 20 يوليو.

تتضمن المجموعة إصدارات مختلفة بأسعار مختلفة وتفضيلات العرض.

يهدف تلفاز Q7N QLED إلى الترفيه المتميز، فهو يأتي مزودًا بشهادة IMAX، وتصميم بدون حواف، وأحجام تتراوح من 55 إلى 100 بوصة. يوفر التلفاز دقة 4K ومعدل تحديث 120 هرتز وتقنية Quantum Dot و Dolby Vision.

كما يتضمن النظام الصوتي مكبرات صوت بقدرة 61 واط مع Dolby Atmos و DTS X. وتشمل خيارات الاتصال 4 منافذ HDMI 2.1 و Alexa مدمج ودعم مشاركة الشاشة و Airplay 2.

يركز تلفاز U7N Mini LED على جودة الصورة مع تقنية Mini LED للحصول على دقة عالية، بالإضافة إلى التحكم بالإضاءة.

يتوفر التلفاز بحجم 55 و 65 بوصة، ويوفر معدل تحديث 240 هرتز، وسطوع 1500 نتس، و Dolby Vision.

يحتوي النظام الصوتي على مكبرات صوت بقوة 49 واط مع تقنية Dolby Atmos. ويأتي هذا الإصدار أيضًا مزودًا بجهاز تحكم عن بعد متميز.

علاوةً على ذلك، يوفر U6N Pro توازنًا بين الميزات والقدرة على تحمل التكاليف. ويتضمن Mini LED و Full Array Local Dimming للحصول على صور واضحة.

ويتوفر الجهاز بمقاس 55 و 65 بوصة، ويتميز بدقة 4K، وتقنية Quantum Dot، و Dolby Vision.

كما يحتوي النظام الصوتي على مكبرات صوت بقوة 20 واط مع تقنية Dolby Atmos. وبالنسبة لمستخدمي Google TV، يتكامل جهاز E68N مع المنصة ويتوفر بمقاسين 43 و55 بوصة.

ويحتوي التلفاز على مساعد جوجل لسهولة تصفح المحتوى والتحكم فيه مع دقة 4K، ولون Quantum Dot، وتقنيات 4K AI Upscaler.

يشتمل النظام الصوتي على مكبرات صوت بقوة 24 واط مع Dolby Atmos و Alexa المدمج ومشاركة الشاشة و Airplay 2.

تبدأ اسعار هذه الاجهزة من 53999 روبية وتصل إلى 1,14,999 روبية.

المصدر