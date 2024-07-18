تكنولوجيا: وحدة تحكم Xbox من مايكروسوفت تحصل على ترقية ضخمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستضيف Xbox حدث يانصيب للفوز بنسخة محدودة من وحدة تحكم Deadpool اللاسلكية للاحتفال بالفيلم القادم “Deadpool & Wolverine”.

لن يتم بيع وحدة التحكم الفريدة هذه في المتاجر وهي تتميز بتصميم مستوحى من البطل الخارق. وهو يظهر بالجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد.

وعلى ما يبدو، يعد هذا الإصدار الخاص من وحدة تحكم Xbox دقيقًا.

للدخول في اليانصيب، ما عليك سوى متابعة Xbox على منصة X وإعادة نشر إعلانهم الرسمي. يجب أن يكون عمرك أيضًا 18 عامًا أو أكثر.

سيتم قبول المشاركات حتى 11 أغسطس 2024. لن يحصل الفائز بالجائزة الكبرى على وحدة التحكم فحسب، بل سيحصل أيضًا على وحدة تحكم Xbox Series X مخصصة بموضوع Deadpool مع حامل يتميز بنسخ طبق الأصل من رغوة كاتانا Deadpool.

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