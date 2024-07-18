علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: وحدة تحكم Xbox من مايكروسوفت تحصل على ترقية ضخمة

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستضيف Xbox حدث يانصيب للفوز بنسخة محدودة من وحدة تحكم Deadpool اللاسلكية للاحتفال بالفيلم القادم “Deadpool & Wolverine”.

لن يتم بيع وحدة التحكم الفريدة هذه في المتاجر وهي تتميز بتصميم مستوحى من البطل الخارق. وهو يظهر بالجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد.

وعلى ما يبدو، يعد هذا الإصدار الخاص من وحدة تحكم Xbox دقيقًا.

للدخول في اليانصيب، ما عليك سوى متابعة Xbox على منصة X وإعادة نشر إعلانهم الرسمي. يجب أن يكون عمرك أيضًا 18 عامًا أو أكثر.

سيتم قبول المشاركات حتى 11 أغسطس 2024. لن يحصل الفائز بالجائزة الكبرى على وحدة التحكم فحسب، بل سيحصل أيضًا على وحدة تحكم Xbox Series X مخصصة بموضوع Deadpool مع حامل يتميز بنسخ طبق الأصل من رغوة كاتانا Deadpool.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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