شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تلغى مهمتها للبحث عن الماء على القمر والان مع تفاصيل الخبر

لم تتقدم وكالة ناسا في تنفيذ برنامجها VIPER، الذي يهدف إلى إرسال مركبة فضائية إلى الجانب البعيد من القمر للبحث عن الماء، و أشارت وكالة ناسا اليوم إلى أن ارتفاع التكاليف والتأخيرات العديدة تعتبر أسباب لإلغاء المشروع.

وكان من المتوقع في الأصل إطلاق VIPER في نهاية عام 2023 ، ومع ذلك قامت وكالة ناسا بتأجيل الموعد إلى سبتمبر 2025 بسبب تأخيرات في سلسلة التوريد والجدول الزمني.

وكان من المفترض أن تطلق شركة Astrobotic، وهي نفس الشركة التي تقف وراء مركبة الهبوط Peregrine Moon التي لم يحالفها الحظ، مركبة VIPER على متن مركبتها الفضائية Griffin.

وعلى الرغم من إلغاء مهمة VIPER، ستواصل Astrobotic عقدها مع وكالة ناسا لهبوط مركبة Griffin على القمر ولكن "ليس قبل" خريف عام 2025.

وتقول ناسا إن الاستمرار في تطوير المركبة VIPER "سيؤدي إلى زيادة التكلفة التي تهدد بالإلغاء أو التعطيل" للمهام الأخرى في إطار برنامج خدمات الحمولة القمرية التجارية (CLPS).

وقد أنفقت الوكالة 450 مليون دولار لتطوير المركبة حتى الآن، وفقًا لبلومبرج ، وبدلاً من تخصيص المزيد من الموارد للمركبة، اختارت تفكيك وإعادة استخدام أدوات المركبة للمهام المستقبلية إلى القمر.

وقالت نيكولا فوكس، المديرة المساعدة لمديرية بعثات العلوم في ناسا، في بيان: "تخطط الوكالة لمجموعة من المهام للبحث عن الجليد والموارد الأخرى على القمر على مدى السنوات الخمس المقبلة".

وأضافت، "سيعمل فريقنا إلى الأمام على الاستفادة القصوى من التكنولوجيا والعمل الذي تم بذله في VIPER، مع الحفاظ على الأموال المهمة لدعم محفظتنا القمرية القوية".