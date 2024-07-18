شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تداول العملات المشفرة فى البورصات المركزية ينخفض بسبب تقلبات السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد البورصات المركزية حول العالم انخفاضًا مستمرًا في أحجام تداول العملات المشفرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفقًا للمعلومات التي شاركها مزود البيانات CCData، شهد شهر يونيو انخفاضًا شهريًا بنسبة 21.8 % في أحجام تداول الأصول الرقمية، حيث ظهرت العديد من عوامل الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الانخفاض الأخير في أسعار بيتكوين، وإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة، وضغط البيع الناتج عن تفريغ بيتكوين في ألمانيا، كمساهمين في خفض أحجام تداول العملات المشفرة. وفقًا للبيانات، تراجعت أحجام تداول العملات المشفرة منذ أبريل، وفقاً لموقع gadgets360.

وفي جميع البورصات المركزية، انخفض حجم تداول العملات المشفرة بنسبة حادة بلغت 53% بين مارس ويونيو من هذا العام، وفي يونيو، بلغ حجم التداول 4.2 تريليون دولار، بينما في مارس، بلغ الرقم 9 تريليون دولار، وانخفضت الفائدة المفتوحة في بورصات المشتقات بنسبة 9.67 في المائة إلى 47.11 مليار دولار، في أعقاب سلسلة من عمليات التصفية الناجمة عن الانخفاض الكبير في أسعار العملات المشفرة الذي لوحظ في يونيو واستمر حتى يوليو.

في يونيو، شهد إجمالي حجم تداول العقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية انخفاضًا ملحوظًا، حيث انخفض بنسبة 11.5 % إلى 103 مليارات دولار حسبما قالت CCData في تقريرها الأخير.

وفقًا لـ CCData، حققت Bybit وBitget وHTX أكبر زيادة في حصة السوق، بنسبة 2.01 % و1.74 % و1.43 % على التوالي.

تحديات السوق الأخيرة التي تؤثر على سوق العملات المشفرة

شهد سوق العملات المشفرة ارتفاعًا في ضغط البيع خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأحد أسباب هذه الظاهرة هو أن ألمانيا قامت بتفريغ BTC بقيمة 2.3 مليار دولار في السوق، بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن بورصة Mt Gox اليابانية بدأت أيضًا في نقل كميات ملحوظة من البيتكوين إلى محافظ داخلية والتي يمكن أن تكون جزءًا من خطتها لسداد مستحقات مستخدميها الذين سجلوا خسائر مالية عندما تم اختراق البورصة في عام 2014.

أدى هذان العاملان إلى نقص شراء الأصول المشفرة بين المستثمرين، مما أدى إلى خفض أسعار البيتكوين عدة مرات، وبالتالي تقليل قيم العملات البديلة الأخرى، وارتفعت قيمة العملات المشفرة في شهر مايو، في الوقت الذي وافقت فيه الولايات المتحدة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثريوم، ولكن تأثير هذا القرار تراجع في يونيو، وفي الأسبوع الثاني من شهر يونيو تقريبًا، تم تداول عملة البيتكوين بسعر 68,049 دولارًا، في البورصات الأجنبية، بحلول 28 يونيو، انخفض سعر البيتكوين إلى 61,637 دولارًا.

كشف سريجان آر شيتي، المؤسس المشارك لمنصة تداول العملات المشفرة خارج البورصة Fuze، أن المستثمرين بدأوا يفضلون تداول العملات المشفرة من خلال وسائل أخرى لأن البورصات المركزية تخضع باستمرار للماسحات الضوئية القانونية في عدة أجزاء من العالم، مما يتسبب في حواجز تشغيلية، وقال شيتي: "يفضل المستثمرون المتطورون الآن التداول في الكتل في مكاتب OTC مع الحد الأدنى من التأثير على الأسعار الذي يعكس أسواق التمويل التقليدية".