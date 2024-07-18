تكنولوجيا: ‏TCL تطلق مكبرات الصوت القوية Q85H و Q75H مع Dolby Atmos و DTS والمزيد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت TCL عن اثنين من مكبرات الصوت المتطورة الجديدة، Q85H و Q75H في مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا.

تلبي مكبرات الصوت هذه احتياجات عشاق المسرح المنزلي الذين يبحثون عن تجارب صوتية غامرة.

يتميز مكبر الصوت Q85H بإعداد صوت محيطي فعلي 7.1.4 يضم 12 قناة مع 15 وحدة صوت مستقلة. ويُترجم هذا إلى خرج قوي بقوة 860 واط مع صوت جهير عميق يصل إلى 45 هرتز.

كما يحتوي النظام على مضخم صوت لاسلكي بقوة 200 واط ومغناطيس كبير لإعادة إنتاج صوت الجهير الغني.

تدمج TCL تقنية RAY-DANZ الخاصة بها في Q85H، والتي تعمل على توسيع قوس الصوت متعدد الاتجاهات.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن تقنية انبعاث الصوت المتزامن T-Chord التوافق المثالي مع اجهزة تلفاز TCL للحصول على تجربة صوتية سلسة.

ويدعم مكبر الصوت تقنية Dolby Atmos وDTS:X لتحسين الصوت المكاني، وقد فاز بجائزة Red Dot Design Award لتصميمه الجميل.

ومن ناحية التصميم، يتميز Q85H بسلسلة جمالية زجاجية مع تقنية Al Sonic-Adaptation التي تضبط مجال الصوت بناءً على البيئة.

يوفر مكبر الصوت ستة أوضاع صوتية للتخصيص (الوضع القياسي، وضع الفيلم، وضع الموسيقى، وضع الرياضة، وضع الأخبار، وضع الألعاب) وتم ضبطه على Golden Ear للحصول على صوت من الدرجة الصوتية.

كما تتضمن خيارات الاتصال Airplay 2، وبروتوكول CEC مخصص، و HDMI eARC مع دعم VRR و ALLM، و 4K HDR، وعبور Dolby Vision، مما يسمح بالتحكم باستخدام جهاز تحكم عن بعد واحد.

يوفر Q75H تجربة صوت محيطي مادي 5.1.2 بتكوينه المكون من 8 قنوات. ويوفر قوة ذروة تراكمية تبلغ 620 واط ويتميز بمضخم صوت لاسلكي مع تصنيف 200 واط لصوت الجهير العميق.

وعلى غرار Q85H، فهو يستخدم تقنية RAY-DANZ ودعم Dolby Atmos و DTS:X للحصول على تجربة استماع غامرة.

ومن ناحية اخرى، يستخدم Q75H تقنية T-Chord للتكامل السلس مع اجهزة تلفاز TCL. وهو يوفر ستة أوضاع صوت واتصال Bluetooth 5.1 وAirPlay2 للاتصال اللاسلكي.

يجمع التصميم بين زجاج المرآة والألمنيوم المصقول للحصول على مظهر متميز. كما انه يأتي مزودًا بأزرار لمس منحوتة تعزز تفاعل المستخدم.

يحتوي مكبر الصوت على HDMI eARC لتوصيلات صوتية عالية الدقة وزمن وصول منخفض، مما يجعله مثاليًا لإعدادات الترفيه المنزلي الديناميكية.

يأتي TCL Q85H بسعر 3499 يوانًا (حوالي 482 دولارًا أمريكيًا)، بينما يأتي Q75H بسعر 2699 يوانًا (حوالي 372 دولارًا أمريكيًا). تتوفر مكبرات الصوت الآن للطلب المسبق على JD.com.

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