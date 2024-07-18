شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تسمح للباحثين الوصول إلى بيانات إنستجرام لدراسة الصحة العقلية للمراهقين والان مع تفاصيل الخبر

تسمح شركة ميتا لمجموعة من الباحثين بفحص بعض بيانات انستجرام لتحديد ما إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي تلحق الضرر نفسيًا بالمستخدمين الأصغر سنًا من المراهقين، وذلك بعد ما أثيرت مخاوف جدية حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للمراهقين.

وذكرت The Verge أن مركز العلوم المفتوحة (COS) يطلق برنامجًا تجريبيًا مشتركًا جديدًا مع ميتا لإنتاج دراسات مستقلة حول كيفية تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للمراهقين.

وسيقوم برنامج Instagram Data Access Pilot for Well-Being Research بإجراء بحث "أكاديمي مستقل" باستخدام ما يصل إلى ستة أشهر من بيانات Instagram لتحديد "الارتباطات الإيجابية أو السلبية المحتملة لاستخدام Instagram" بين المراهقين والشباب.

وستبحث الدراسة أيضًا في الاختلافات الإيجابية والسلبية بين أعداد كبيرة من السكان في جميع أنحاء العالم وأسباب “العلاقات الإحصائية بين إنستجرام والصحة الاجتماعية أو العاطفية”، بحسب موقع البرنامج.

وقد تشمل البيانات التي يمكن للباحثين الوصول إليها متابعي مستخدم انستجرام والحسابات التي يتابعونها وإعدادات الحساب ومقدار الوقت الذي يقضونه في خدمة مشاركة الصور.

ولن يتمكن الباحثون من الوصول إلى المعلومات الديموجرافية للمستخدمين أو محتويات مشاركاتهم وتعليقاتهم، و ستأتي البيانات من حسابات موجودة في 24 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفقًا لطلب العروض (RFP).

وقد وجدت دراسات علمية أخرى أجراها باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وجامعتي نيويورك وستانفورد روابط موازية بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وحالة الصحة العقلية للشخص.

وقد اكتسب الرابط وعيًا أكبر في العام الماضي عندما أدلى أرتورو بيجار، المدير الهندسي السابق للحماية والرعاية في فيسبوك، بشهادته أمام اللجنة الفرعية التابعة للسلطة القضائية بمجلس الشيوخ، حيث نبه الشركة ومديرها التنفيذي مارك زوكربيرج عبر البريد الإلكتروني إلى المخاطر التي يمكن أن يشكلها منتجهم على الشباب.

وشهد بيجار أنه قبل سبعة أيام من جلسة الاستماع، تلقى 13% من مستخدمي إنستجرام الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا تلميحات جنسية غير مرغوب فيها ، وشهد أيضًا أن ابنته البالغة من العمر 16 عامًا ظهرت عليها علامات تدهور مؤقت في الصحة العقلية عندما علق أحد المستخدمين قائلاً إنها يجب أن "تعود إلى المطبخ" تحت أحد منشوراتها.

وقبل شهر من جلسة الاستماع، رفعت 41 ولاية دعوى قضائية ضد شركة ميتا بدعوى تضليل الجمهور بشأن الطبيعة المحتملة للإدمان على منصاتها مثل فيسبوك وإنستجرام بين المراهقين.

وقال بيجار خلال جلسة الاستماع: "تجربتي، بعد إرسال تلك الرسالة الإلكترونية ورؤية ما حدث بعد ذلك، هي أنهم كانوا يعرفون أن هناك أشياء يمكنهم القيام بها حيال ذلك، واختاروا عدم القيام بها ولا يمكننا أن نثق بهم مع أطفالنا ، وقد حان الوقت لكي يتحرك الكونجرس، وأعتقد أن الأدلة دامغة."