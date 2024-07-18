شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يعمل على ميزة جديدة لمستخدمى أندرويد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

كشف تطبيق المراسلة الشهير "واتساب" عن مظهر جديد لميزة تحديث الحالة لمستخدمى أندرويد، ويعد هذا التحديث، الذى يتم اختباره حاليًا بين مجموعة مختارة من مستخدمى الإصدار التجريبى على نظام أندرويد، بتبسيط تجربة المستخدم من خلال واجهة أكثر وضوحًا وبديهية.

وفقًا لتقرير WA Beta Info، فإن أحدث إصدار تجريبى، وهو WhatsApp beta لنظام Android 2.24.15.11، يجلب تغييرات مهمة فى كيفية تفاعل المستخدمين مع تحديثات الحالة.



تعد إحدى التعديلات الأكثر وضوحًا هى القسم العلوى المعاد تصميمه من شاشة تحديثات الحالة.



وعلى غرار نظيرتها لنظام iOS، تهدف الواجهة الجديدة إلى تبسيط التنقل وتعزيز سهولة الاستخدام.



فى السابق، كانت القائمة الكاملة الموجودة أعلى شاشة تحديثات الحالة تضم عددًا من الخيارات، بما فى ذلك إجراءات مثل الاتصال بجهة الاتصال أو إرسال رسالة.



على الرغم من أن هذه الخيارات كانت مفيدة فى سياقات معينة، إلا أنها غالبًا ما تؤدى إلى تشويش العرض عندما يريد المستخدمون ببساطة عرض تحديث الحالة.



وإدراكًا لذلك، يعمل واتساب على تحسين القائمة الكاملة لعرض الخيارات الأساسية فقط، الآن، يمكن للمستخدمين بسهولة تجاهل تحديث الحالة أو الإبلاغ عنه، أو عرض معلومات الاتصال لاتخاذ إجراءات إضافية، دون أى تشتيتات غير ضرورية.



وبالإضافة إلى القائمة المبسطة، يعمل واتساب أيضًا على زر مخصص لإغلاق شاشة تحديثات الحالة، حيث تتيح هذه الإضافة الصغيرة ولكن المهمة للمستخدمين تحكمًا أكبر فى التنقل داخل التطبيق، وسواء كان المستخدمون يفضلون الضعط على زر أو التمرير لأسفل لتجاهل العرض، فإن الواجهة الجديدة تضمن تجربة سلسة.



بالنسبة لأولئك الذين يتوقون لتجربة الميزات الجديدة، فإن التحديث متاح حاليًا لمختبرى الإصدار التجريبى الذين أجروا تنزيل الإصدار التجريبى من WhatsApp لنظام Android من متجر Google Play.



كما أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تخطط واتساب لطرح الواجهة لجمهور أوسع، مما يضمن أن المزيد من المستخدمين يمكنهم الاستفادة من تجربة المستخدم المحسنة، مع استمرار واتساب فى تحسين ميزاته بناءً على تعليقات المستخدمين والتقدم التكنولوجى، يمثل طرح واجهة تحديث الحالة الجديدة خطوة أخرى إلى الأمام فى تعزيز سهولة استخدام التطبيق.