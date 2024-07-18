شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل عن مواصفات Google Pixel 9 قبل إطلاقه بأسابيع قليلة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة جوجل أنها ستستضيف حدث Made By Google فى 13 أغسطس من هذا العام، وسيمثل هذا الحدث أول ظهور لسلسلة الهواتف الذكية Google Pixel 9، وظهرت شائعات مختلفة حول الهاتف عبر الإنترنت، بدءًا من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعى وحتى تحسينات الكاميرا.

إطلاق Google Pixel 9: كل ما نعرفه

وفقا لما ذكره موقع "India today"، من المتوقع أن تجلب سلسلة Pixel 9 تغييرات كبيرة فى التصميم، واقترحت الصور المسربة الابتعاد عن الحواف المنحنية للنماذج السابقة، وتقديم تصميم إطار مسطح.

تم فصل وحدة الكاميرا، التى أصبحت الآن على شكل جزيرة عائمة، عن الإطار، لتحل محل تصميم الحاجب الذى يظهر في سلسلة Pixel 8.

تمثل هذه التغييرات، إلى جانب خيارات الألوان الجديدة النابضة بالحياة مثل اللون الوردى المتوقع، تحولًا جماليًا جريئًا لمجموعة Pixel.

ومن المتوقع أيضًا أن تحصل الشاشة على ترقية، مع استمرار سلسلة Pixel 9 فى استخدام لوحات OLED، وتحديدًا M14 OLED المحسنة.

تعد هذه اللوحة الجديدة بزيادة السطوع والمتانة، مما يعزز التجربة البصرية، وتشتهر هواتف Google Pixel بقدرات الكاميرا الخاصة بها، ومن المتوقع أن تستمر سلسلة Pixel 9 فى هذا الإرث.

قد يكون مستشعر الكاميرا الأساسى أكبر حجمًا، ومن المحتمل أن يشتمل على عدسة ذات فتحة متغيرة.

كما أنه من المتوقع أن تشتمل الطرازات الاحترافية على إعداد كاميرا ثلاثية مع تحسينات على العدسات فائقة الاتساع والمقربة.

ومن المتوقع أيضًا عودة مستشعر درجة الحرارة، الذى تم تقديمه لأول مرة مع هاتف Pixel 8 Pro.

يمكن لسلسلة Pixel 9 الظهور لأول مرة بأحدث معالج Tensor G4 من جوجل، على الرغم من اعتماده على شرائح Exynos، يعد Tensor G4 بتحسينات كبيرة فى الأداء والكفاءة.

وسيتضمن أيضًا مودمًا جديدًا، وهو Modem 5400، الذى يدعم اتصالًا أسرع وأكثر كفاءة فى استخدام الطاقة، بما فى ذلك شبكات 5G غير الأرضية (NTN) للاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

ولعل أحد الترقيات الأكثر إثارة هو التحول من الماسحات الضوئية لبصمات الأصابع إلى الماسحات الضوئية بالموجات فوق الصوتية.

يشاع أن سلسلة Pixel 9 تستخدم الماسح الضوئى 3D Sonic Gen 2 من Qualcomm، ومن المتوقع أن يعالج هذا التغيير المشكلات القديمة المتعلقة بأجهزة استشعار بصمات الأصابع الموجودة أسفل الشاشة، مما يعد بفتح قفل أسرع وأكثر موثوقية.