تكنولوجيا: كيفية تخصيص إعدادات حماية البطارية على هاتف Galaxy الخاص بك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد تكون ميزة حماية البطارية أداة رائعة لمستخدمي Galaxy الذين يتطلعون إلى إطالة عمر البطارية. وسوف يرشدك هذا المقال السريع إلى كيفية تشغيل حماية البطارية وحتى تكوينها لظروف خاصة.

أولاً، عليك ان تعلم إن شحن هاتفك بنسبة 100 بالمئة كل ليلة ليس هو الافضل لبطارية هاتفك. ولكن هذا لا يعني أنه من الخطأ القيام بذلك.

في الواقع، لا يمكن تجنب ذلك في كثير من الأحيان، لأن بعض الهواتف لا تشتمل على خاصية الشحن التكيفي بأي شكل من الأشكال.

إذا تُركت البطارية مشحونة دون أي حماية على الإطلاق، فقد يؤثر ذلك سلبًا على عمرها الافتراضي. وبمرور الوقت، ستلاحظ أوقاتًا أقصر بين عمليات الشحن لأن السعة الأصلية للخلية لم تعد عند الحد الأقصى. وذلك لأنه يتم تغذية مجموعة البطارية بالطاقة بتدفق مستمر، مما يؤدي إلى الشحن الزائد وإتلافها.

تقدم العديد من الهواتف، بما في ذلك أجهزة Galaxy، خاصية الشحن التكيفي بشكل افتراضي لمنع ذلك.

ستقوم الهواتف مثل سلسلة Pixel بتشغيل الشحن التكيفي بين ساعات معينة إذا تم ضبط وقت النوم على الهاتف. يجب تمكين الميزة للعمل على سلسلة Galaxy.

كيفية تمكين وتكوين حماية البطارية على هواتف Galaxy؟

ضمن ميزة حماية البطارية على أجهزة Galaxy، هناك ثلاثة خيارات رئيسية: الأساسي والتكيفي والحد الأقصى. إذا كان لديك جدول زمني محدد وتعرف متى ستكون نائمًا وبعيدًا عن هاتفك، فاستخدم الوضع التكيفي. يسمح هذا الوضع لهاتفك بالشحن ببطء بنسبة تصل إلى 100 بالمئة على مدار فترة زمنية أطول.

سيقوم الوضع الأساسي ببساطة بشحن هاتفك بنسبة 100 بالمئة، ثم يتوقف، ويتركه يستنزف حتى 95 بالمئة قبل شحنه مرة أخرى. يعمل هذا على منع التسوس، لكنه ليس الطريقة الأكثر فعالية.

والخيار الثالث، الحد الأقصى، سيوقف شحن البطارية تمامًا بعد 80 بالمئة، ويعد هذا شكلاً متطرفًا من أشكال حماية البطارية، ولكنه سيفعل المعجزات للحفاظ على عمر البطارية لفترة طويلة بعد أن تبدأ أجزاء أخرى من هاتفك في التلف.

هناك خيار رابع سري سنبحث فيه أدناه.

تشغيل حماية البطارية

على جهاز Galaxy الخاص بك، توجه إلى الإعدادات .

اضغط على البطارية واضغط على حماية البطارية .

قم بتشغيله .

اختر طريقة الحماية .

تعمق في الحماية المتقدمة.

وباستخدام Galaxy Routines من سامسونج، هناك طريقة لضبط كيفية تشغيل حماية البطارية. وهناك احتمالات لا حصر لها، ولكن في هذه الحالة، يمكنك تغيير مدى قوة الوضع الأقصى فعليًا بدلاً من تركه قيد التشغيل عند مستوى منخفض يبلغ 80 بالمئة.

إذا توجهت إلى الأوضاع والروتينات، فيمكنك تعيين روتين يعمل على تشغيل أقصى حماية للبطارية عندما يصل شحن هاتفك إلى 90 بالمئة.

يتيح لك هذا ضبط الوقت الذي يتوقف فيه هاتفك فعليًا عن الشحن، مما يمنحك المزيد من الطاقة طوال اليوم. يمكن استخدام هذا أيضًا لتعيين نسبة شحن أقل إذا كنت تريد حقًا التأكد من عدم امتلاء البطارية أبدًا، ولكن قد يكون ذلك غير ضروري.

ومع ذلك، إذا كنت تتلاعب بإجراءات سامسونج، فقد تتمكن من التوصل إلى بعض الطرق المفيدة للحفاظ على الطاقة على هاتفك وإطالة عمر البطارية.

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