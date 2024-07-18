شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطلب التوقف عن استخدام كروم والتحول إلى متصفح سفارى والان مع تفاصيل الخبر

تركز شركة آبل بشكل كبير على الخصوصية فى جميع منتجاتها وقد تحدثت بعض إعلاناتها لأجهزة آيفون عن هذا الجانب، ولكن تعمل الشركة على رفع مستوى الخصوصية والأمان لمتصفح الويب سفارى، ربما للمرة الأولى، وتشير الحملة الجديدة من آبل إلى جوانب سفارى التى تضمن خصوصيتك وأمانك فى نفس الوقت.

تدور فكرة اختيار سفارى بدلًا من كروم أو إيدج حول كيفية مسؤولية جوجل ومتصفحات الويب الأخرى عن تتبع بياناتك وعادات التصفح لدفع الإعلانات المخصصة.

يقوم إعلان سفارى بالبحث فى كروم والمتصفحات الأخرى، وإليك الطريقة:

يعرض لك إعلان Safari كاميرات أمنية تحلق فى الهواء مثل الطيور وتراقب عن قرب جميع مستخدمى الهواتف الذكية وما يفعلونه على الإنترنت، ومن الوأضح أنه يستهدف مستخدمى أندرويد، ويستخدم الإعلان أيضًا هذه الكاميرات كشكل من أشكال تعقب مواقع الويب، حيث يتجول حولك لتتبع أنشطتك مما يعد انتهاكًا وأضحا للخصوصية.

ويظهر فى الصورة مستخدم آيفون الذى يفتح متصفح سفارى مما يؤدى إلى انفجار جميع الكاميرات فى الهواء، لذللك، فإنه يظهر سفارى كمنقذ للجميع ويمنعهم من التتبع أو مراقبة بيانات الإنترنت الخاصة بهم.

تمنح آبل التحكم الكامل فى كيفية جمع بياناتك وتتبعها، ويمكنك حتى منع التطبيقات ومواقع الويب من استخدام بعض أدوات هاتفك أو الكمبيوتر المحمول.

وحتى مع ذلك، يمتلك كروم جزءًا كبيرًا من سوق متصفحات الويب، يليه سفارى، ثم إيدج وفايرفوكس وأوبرا وغيرها، والشيء الجيد هو أن جوجل تستثمر أيضًا بشكل متساوٍ فى خصوصية المستخدمين، كما أن إضافاتها الأخيرة إلى أندرويد وكروم تشير إلى نفس الشيء.