شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ستطلق جهاز iPad mini جديدًا بحلول نهاية عام 2024.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد أحدث جيل من أجهزة iPad Pro من أبل حاليًا أسرع أجهزتها، وذلك بفضل شريحة M4 الجديدة، ومع ذلك، فإن حفل إطلاق تشكيلة iPad 2024 لم ينته بعد، حيث تتجه كل الأنظار الآن نحو إطلاق أبل لجهاز iPad mini بسعر معقول، ومن المتوقع أن يصل جهاز iPad mini الجديد بحلول نهاية هذا العام مع ترقيات كبيرة مقارنة بسابقه، أحدث جهاز iPad Mini في السوق هو موديل 2021، ومنذ ذلك الحين، لم نشهد العديد من الترقيات في أجهزة iPad، وفقاً لموقع indiatoday.

وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، يمكننا أن نتوقع أن تطلق شركة أبل جهاز iPad mini بحلول نهاية عام 2024، وقد شارك المحلل Ming-Chi Kuo أيضًا جدولًا زمنيًا مشابهًا للإطلاق، مما يعزز هذه الادعاءات، إذا حدث هذا، فمن المتوقع أن يأتي جهاز iPad mini بترقيات كبيرة، بما في ذلك شاشة أفضل وأداء أكثر قوة.

وفقًا للتقارير، فإن إحدى أكبر الترقيات لجهاز iPad mini ستكون شاشته، واجهت شركة أبل الكثير من الانتقادات مع الجيل الحالي من iPad Mini بسبب ظاهرة تُعرف باسم "التمرير الهلامي"، حيث يتم تحديث نصف الشاشة بشكل أبطأ من الآخر، مما يتسبب في تأثير تمايل ملحوظ، وأدت هذه المشكلة أيضًا إلى رفع دعوى جماعية تدعي أن المشكلة جعلت الجهاز "غير قابل للاستخدام".

لمعالجة هذه المشكلة، يُقال إن شركة أبل تعمل على تحسين شاشة iPad mini وإصلاح مشكلة التمرير، ومع ذلك، بينما ستقوم شركة أبل بإصلاح هذه المشكلة، سنظل نرى نفس تقنية LCD ومعدل التحديث 60 هرتز، وقد تخيب هذه الترقية آمال بعض المستخدمين الذين ينتظرون رؤية OLED أو معدل تحديث أعلى، ومع ذلك، يعد إصلاح مشكلة التمرير الهلامي أمرًا مهمًا نظرًا للمشكلات التي واجهها المستخدمون، أما بالنسبة لشاشة OLED، فمن المتوقع أن تقوم شركة آبل بإحضارها إلى جهاز iPad mini في السنوات القليلة المقبلة.

iPad Mini للحصول على تعزيز الأداء

نظرًا لأننا سنرى جهاز iPad mini الجديد بعد سنوات، فمن المتوقع أيضًا أن تمنح شركة أبل جهاز الجيل الجديد دفعة كبيرة في الأداء، على الأرجح باستخدام شريحة A17، وتقدم أبل حاليًا شريحة A15 Bionic في جهاز iPad mini لعام 2021.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تقدم أبل جهاز iPad mini مع دعم Wi-Fi 6E وBluetooth 5.3، مما يوفر للمستخدمين خيارات اتصال أسرع وأكثر موثوقية.

وبصرف النظر عن تحسينات العرض والأداء، من المتوقع أن يأتي iPad mini الجديد بمجموعة من الألوان الجديدة، مما يضيف جاذبية جمالية جديدة إلى تصميمه الأنيق بالفعل، يقدم الطراز الحالي ألوانًا مثل اللون الأرجواني، وضوء النجوم، والوردي، والرمادي الفلكي، ولكن يشاع أن الإصدار الجديد يقدم خيارات إضافية.

ويشاع أيضًا أن شركة أبل تعمل على ترقية كاميرا iPad mini لتحسين جودة الصور والفيديو، على الرغم من أن المزيد من التفاصيل حول هذا التطوير قيد الإخفاء.