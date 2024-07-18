تكنولوجيا: سامسونج تخطط لدعم إصدارها القادم من الهواتف القابلة للطي بتصميم أنحف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سامسونج في العمل على تطوير جيل جديد من الهواتف القابلة للطي، وتؤكد أحدث التقارير على أن إصدار الشركة القادم يأتي بتصميم أنحف 3.5مم مقارنة بالإصدار الحالي.

تتنافس الشركات المصنعة للهواتف القابلة للطي لتطوير جيل جديد بتصميم نحيف، ولقد قدمت سامسونج هاتف Galaxy Z Fold6 مؤخراً للأسواق بسُمك 5.6مم عند فتح الشاشة، و12.1 مم عند طي الشاشة.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة حول الجيل القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي عبر تقرير نشر في “KED Global”، والذي كُشِف فيه عن خطط فريق العمل “MX” في شركة سامسونج إلى تطوير هاتف قابل للطي بتصميم أكثر نحافة.

ويوضح “Roh” أن فريق العمل في شركة سامسونج يخطط لتطوير هاتف قابل للطي بتصميم نحيف يحاكي Galaxy S24 الذي يتميز بسماكة 7.6 مم، أو قد تسعى سامسونج لتطوير هاتف قابل للطي بسُمك يحاكي إصدار S24 Ultra المميز بتصميم أنحف 3.5مم من هاتف Fold6 الحالي عند طي الهاتف وأنحف 1.3مم عند فتح الشاشة.

أيضاً من المتوقع أن تدعم سامسونج الجيل القادم من الهواتف القابلة للطي بتصميم أخف بوزن أقل من 239 جرام المميز لهاتف Fold6.

من جانب أخر أشارت بعض التقارير إلى أن سامسونج تخطط لإطلاق إصدار أخر من هاتف Galaxy Z Fold6 بتصميم مميز بسماكة 10مم في نهاية هذا العام، على أن يضم هذا الإصدار شاشة بحجم 8 إنش، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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